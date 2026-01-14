Tras conocerse la inflación, ATE culpó al Gobierno: "No hay luz al final del túnel como nos dijeron"

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) , Rodolfo Aguiar, acusó al Gobierno de ser el “artífice de una pesadilla económica”, después de que el Indec publicara que la inflación se aceleró en diciembre al 2.8% y que el acumulado del 2025 dio 31.5%.

“Estamos frente a un estancamiento de la economía. La economía no crece y se reduce el poder adquisitivo de la gente. Estamos atravesando un proceso que será muy difícil de revertir”, lamentó.

Complementariamente al dato de la inflación mensual, el Indec informó que la Canasta Básica Total que mide la línea de pobreza llegó a $1.308.713. “Está claro que el dinero vale cada vez menos y alcanza para comprar menos cosas. Desde que asumió el presidente Milei los salarios han mostrado una caída constante”, advirtió Aguiar a través de un comunicado.

Y añadió que “a pesar de las promesas del Gobierno, la inflación se mantiene en ascenso. A esta altura tenemos que aceptar que no hay luz al final del túnel como nos dijeron. Se pierden puestos de trabajo, disminuyen los ingresos y se deteriora la calidad de vida de toda la población”, graficó.

La postura de ATE por las paritarias

En cuanto al salario de la administración pública estatal, el dirigente sindical señaló que durante el 2025 el aumento nominal fue de apenas el 17.1%, lo que refleja una caída en términos reales de 14.4 puntos ya que en el mismo período la inflación fue del 31.5%.

“La destrucción de los salarios y las jubilaciones ha sido una política pública. El empobrecimiento es generalizado y hasta ahora bastante silencioso. Si no reaccionamos, va a ser peor”, alertó.

En ese sentido, Aguiar consideró que “en el sector público, hay que poner en debate la responsabilidad de la dirigencia sindical”. “No puede ser que durante el 2025 la paritaria estatal se haya ubicado 14,4 puntos por debajo de la inflación y que ello haya sido aceptado por otro sindicato. Es evidente que existe una corresponsabilidad”, apuntó.

La crítica está dirigida al gremio UPCN, que es el que tiene la personería gremial para negociar la paritaria del sector. “Deben convocarse de manera inmediata las paritarias de la administración pública central. No se soporta más ajuste. No podemos arrancar otro año perdiendo”, concluyó Aguiar.

FUENTE: nota.texto7