Qué inflación esperan los expertos para diciembre y para 2026

El relevamiento de datos de inflación lo realizan en el Banco Central.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central arrojó una leve baja de la inflación de diciembre, al 2,3%, luego de que en noviembre fuera del 2,5%. Las proyecciones corresponden a los resultados del relevamiento realizado entre el 23 y el 30 de diciembre de 2025.

Contemplan 44 participantes, entre 32 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y 12 entidades financieras de Argentina, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En el último relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,3% para diciembre, lo que representó una de suba de 0,2 puntos respecto del relevamiento previo. Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) reportaron también una inflación de 2,4% mensual para diciembre (+0,1 p.p. con relación al REM anterior).

Para enero de este 2026 se proyecta una inflación nivel general de 2% (+0,1 p.p. respecto del REM previo), previendo los analistas que continuará un sendero descendente que se extiende hasta jun-26 cuando la inflación mensual alcanza 1,5%.

La tasa de desocupación abierta para el cuarto trimestre de 2025 fue estimada por quienes participan del REM en 6,8% de la Población Económicamente Activa.

El conjunto de participantes del REM espera una tasa de 6,9% en el cuarto trimestre del 2026 (-0,4 p.p. que el REM previo).

En cambio, el Top 10 también corrigió a la baja pronosticando una tasa de 6,6% en el cuarto trimestre del año 2026 (-0,6 puntos respecto del REM previo).

La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.484,3 por dólar para el promedio de enero de 2026.

En cuanto al comercio exterior de bienes, quienes participan del REM proyectaron para 2026 que las exportaciones (FOB) totalicen USD91.407 millones (USD907 millones más que la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) USD80.442 millones (USD1.056 millones menos que el REM previo).

El superávit comercial anual esperado es de USD10.965 millones (USD1.963 millones más que en el REM anterior).