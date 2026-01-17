Cómo fue el romance de Susana Giménez y el Corcho Rodríguez

Después de su escandalosa separación de Huberto Roviralta , Susana Giménez comenzó un romance de Jorge "Corcho" Rodríguez, el actual marido de Vero Lozano , quien por entonces era el dueño de la empresa que organizaba los sorteos telefónicos del programa de la diva.

Se conocieron en 1998 y él la conquistó con envíos diarios de rosas amarillas, que tanto le gustaban a la conductora. Además, ambos coincidían en Punta del Este donde tenían sus respectivas mansiones.

El romance se extendió hasta 2004, aunque en octubre de 2003 atravesaron una primera separación, que la propia Susana Giménez anunció al aire de su ciclo por la pantalla de Telefe. En ese entonces se rumoreaba que el Corcho Rodríguez la había engañado con una mujer mucho más joven.

"Ustedes saben que a mí no me gusta hablar de mi vida privada. Siempre he sido así, ni para bien ni para mal, nunca he hablado. Pero como hoy no podía salir de casa porque había más o menos cien periodistas en la puerta, acá también, y me siguen por todos lados y dicen cosas que no son, les quiero aclarar, a todos los que me quieren, y a los que no me quieren también", inició Susana Giménez su descargo.

Y siguió: "Mi relación con el señor Jorge Rodríguez ha terminado, desde hace más o menos una semana. Las cosas no terminan de un día para el otro, las cosas andaban mal y bueno, decidí terminarlo. Fue una relación que me llenó de felicidad, me costó mucho tenerla, y fui muy feliz. Pero desgraciadamente, en la vida se acaba todo... No hay terceras personas, por lo menos de mi parte, y no creo tampoco de la de Jorge, porque esas cosas uno las siente, las presiente".

En noviembre de ese mismo año se reconciliaron, pero esa segunda oportunidad se acabó pronto porque Corcho ya estaba enamorado de Sol Bunge, una joven de 30 años.