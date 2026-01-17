Talleres de Escalada sumó minutos de fútbol en un nuevo amistoso ante Villa San Carlos

Talleres de Escalada sigue con la preparación rumbo al torneo de la Primera B . El equipo dirigido por Lucas Licht se midió este sábado ante Villa San Carlos en condición de visitante. Fueron dos encuentros que sirvieron para sacar conclusiones de cara a lo que será el debut de la competencia oficial pactado para el 26 de febrero.

A más de un mes del inicio del campeonato, el tallarín tomó como prueba el amistoso para ver en cancha a los refuerzos para la temporada que se avecina. Con la presencia de Matías Samaniego, Fernando Enrique y Jeremías Kruger , los de Escalada perdieron en primer turno por 2 a 1 con un tanto de Santino Maldonado para el equipo de Lucas Licht, mientras que en el segundo compromiso Talleres se impuso con un tanto de Facundo Rodríguez.

La primera formación que puso en cancha Lucas Licht fue: Agustín Galván; Santino Maldonado, Mateo Del Pino, Abel Masuero, Jeremías Kruger; Axel Arce, Leonel Zarza, Fernando Enrique, Mateo Muñoz: Matías Samaniego y Leonel Barrios.

Con la presencia de tres refuerzos como Jeremías Kruger, Axel Arce, Fernando Enrique y Matías Samaniego , el tallarín no pudo tras dos tiempos de 30 minutos y cayeron por 2 a 1.

En el segundo encuentro, Talleres alineó a: Mauro Casoli; Maximiliano Rodríguez, Facundo Infante, Bautista Schuh, Román Lucena; Sebastián Álvarez, Sebastián Gallardo, Pablo Cortizo, Federico Versaci; Isaías Ciavarelli y Facundo Rodríguez.

En esta ocasión, Talleres se llevó la victoria por la mínima diferencia con gol de Facundo Rodríguez.

tallarines Talleres piensa en el inicio del torneo de la Primera B.

Las altas y bajas de Talleres de Escalada en el mercado de pases

Hasta el momento, Talleres sumó 9 refuerzos. Ellos son: Rodrigo Vélez (volante, proviene de Defensores Unidos de Zárate), Lautaro Jhonson (lateral derecho, arriba desde San Telmo), Axel Arce (volante ofensivo, llega desde el futbol del exterior), Matías Samaniego (delantero, proviene de Villa San Carlos), Pablo Cortizo (volante central, se suma desde Sportivo Belgrano), Juan Pablo Arango (volante ofensivo, libre de Estudiantes de La Plata), Mateo del Pino (zaguero central, último paso por Deportivo Quito de Ecuador), Jeremías Kruger (lateral izquierdo, en 2025 en Güemes de Santiago del Estero) y Fernando Enrique (mediocampista proveniente desde Brown de Adrogué).

Los que renovaron su contrato fueron: Maximiliano Rodríguez, Sebastián Gallardo, Leonel Barrios, Mauro Casoli, Agustín Galván y Bruno Ponce. Por otra parte, Isaías Ciavarelli (Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy) retornó de su préstamo y es parte del plantel superior. El zaguero central Iván Esculino, cedido en la ultima temporada a Germinal (Rawson), está a prueba en el Perugia de Italia, con el correspondiente permiso del club.

Mientras que los jugadores que dejaron el club son: Damián Tello, Patricio Romero, Norberto Palmieri, Matías Flores (recibió una propuesta de otra institución y rescindió su vínculo con Talleres. El futbolista ejecutó la cláusula de salida que existía en el acuerdo firmado cuando se incorporó al albirrojo), Luciano Sánchez, Nelson Acevedo, Franco Zicarelli, (Colegiales hizo uso de la opción vigente y el futbolista continuará su carrera en la institución de Munro. En el acuerdo establecido, Talleres cuenta con un porcentaje del 20%, en caso de una futura venta), David Achucarro, Franco Vedoya, Camilo Viganoni, Gabriel Rocha, Eneas Gutiérrez, Nicolás Baus. Se suman a las salidas anticipadas de Martín Batallini, Rodrigo Díaz, Franco Pulicastro, Gabriel Altamirano, Federico López y Mariano Del Col.