Banfield se prepara para la fiesta de los 130 años: cómo lo celebrará

Banfield es una de las tres instituciones de la Liga Profesional que nacieron en el Siglo XIX, junto a Gimnasia y Esgrima de La Plata y Rosario Central. Y este miércoles cumplirá 130 años de vida. Por eso, desde el club preparan un gran festejo para celebrar este importante acontecimiento.

Esta vez, a diferencia de años anteriores, los festejos se realizarán en las calles del barrio y no en el estadio Florencio Sola como suele suceder. Esto se debe al partido que el Taladro jugará el jueves en su casa ante Huracán por la primera fecha del Torneo Apertura .

La celebración, en esta oportunidad, se realizará en la Plaza del Campeón y en la calle Vergara, en el epicentro de la cuidad. El comienzo está pactado para las 18 y se extenderá hasta la medianoche.

Por lo que pudo averiguar Diario La Unión , la celebración se realizará principalmente en la calle y se montarán diferentes escenarios, donde habrá diferentes shows a lo largo de la jornada.

A su vez, de acuerdo a lo informado, se colocarán diferentes food trucks, puestos de emprendedores y habrá muestra de deportes del club. También se realizarán sorteos, una muestra histórica y se realizará la presentación de las nuevas camisetas, las cuales serán estrenadas el jueves en el primer partido del Torneo Apertura.

banfield-festejos-130-años.1 Los hinchas de Banfield vivirán una jornada especial. Prensa Banfield.

Otros de los atractivos que tendrán los festejos por los 130 años de Banfield será la presencia de exfutbolistas y entrenadores del club, como así también de exdirigentes y de deportistas destacados del club. Desde el club, además, preparan diferentes homenajes para personas que dejaron una huella.

Qué dijo Matías Mariotto sobre los festejos por los 130 años

Banfield no se encuentra en medio de una delicada situación financiera y por eso, a través de su cuenta de X, el presidente del Taladro aclaró que los fondos para la realización de este festejo no salieron de las arcas del club.

“Este festejo no compromete las finanzas”, aclaro, a modo de explicación, Matias Mariotto. Y aclaró: “El 95% del evento no lo paga el club”.

“El dinero de la institución está y seguirá estando destinado exclusivamente a sus obligaciones y necesidades. El aniversario es posible gracias a la colaboración voluntaria y desinteresada de quienes decidieron hacerse cargo de los costos para que podamos celebrar sin poner en riesgo nuestro presente”, señaló.

Luego de eso, invitó a todos los hinchas a que sean parte de los festejos, más allá de la realidad institucional que afronta el club. “Banfield necesita volver a encontrarse. El festejo no niega los problemas, ni los minimiza. Al contrario: es una forma de sanar lo que las crisis rompen, de recordarnos que, aun en los momentos más difíciles, seguimos siendo una comunidad que hoy junta fuerzas para atravesar una etapa económica compleja que no elegimos, pero que nos toca enfrentar con responsabilidad”, concluyó.