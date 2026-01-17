sábado 17 de enero de 2026
Polémica en Banfield por la falta de amistosos: la explicación de Pedro Troglio

El DT decidió llegar al debut de la Liga Profesional sin partidos de preparación, marcando una novedad en el fútbol argentino.

El DT de Banfield y una posición tomada sobre los amistosos.

El DT de Banfield y una posición tomada sobre los amistosos. 

Banfield debutará este jueves en el Torneo Apertura de la Liga Profesional luego de mes de entrenamientos y llegará al partido ante Huracán con la particularidad de no haber disputado ningún encuentro amistoso en la pretemporada. Y esto fue por decisión de su entrenador Pedro Troglio.

En una determinación poco habitual en el fútbol argentino, el DT del Taladro diseñó la preparación para la nueva temporada sin los típicos partidos preparatorios y así, de esta manera, llegará al debut ante el Globo en el estadio Florencio Sola sin ningún refuerzo por el tema de la inhibición y sin amistosos disputados.

Tomás Nasif y su agradecimiento a Banfield.
Cambia de equipo.

Tomás Nasif se despidió de Banfield: "Ojalá hubiese sido todo distinto"
Banfield se quedó con el último clásico frente a Lanús.
Para agendar.

Liga Profesional: el recorrido de Banfield y Lanús en las primeras 12 fechas

El propio Troglio se encargó de aclarar esta cuestión que llamó la atención en los hinchas en las últimas semanas y en declaraciones con Código Banfield, dejó en claro que fue una decisión personal y de su cuerpo técnico. “Hace 10 años que no hago amistosos con equipos de primera ni de ningún tipo”, recalcó.

Por qué Banfield no disputó amistosos

La decisión del DT del Taladro tiene una explicación. “No hago amistoso porque, primero, terminan todos a los golpes y además me cambian mi andar de trabajo físico”, señaló. Y en esa línea, agregó: Yo prefiero que hagamos fútbol entre nosotros porque nos conocemos y evitamos golpes, no llegamos a destiempo y nadie terminado lastimado”.

Lo fundamental para Troglio en esta etapa es la condición física y considera que los amistosos ante otros equipos alteran sus planes de trabajos, ya que su objetivo principal es llegar en óptimas condiciones al primer partido. Además, según su punto de vista, no aportan demasiado.

banfield pretemporada
Banfield apostó por lo físico en su pretemporada.

Banfield apostó por lo físico en su pretemporada.

“Si yo armo un amistoso el día jueves, el miércoles tengo que bajar la intensidad del trabajo y por ende no puedo hacer un doble turno porque debo cuidar a los jugadores. Además, el futbolista no está al 100 por ciento y no está preparado para jugar un partido intenso”, resaltó.

Por último, para finalizar el tema, el entrenador de Banfield fue contundente sobre sus prioridades durante la etapa de preparación. “En la pretemporada lo más importante es el trabajo, la condición física y el hecho de hacer futbol entre nosotros también nos hace bien”, concluyó.

