Qué pasa entre Chechu Bonelli y un ex de Zaira Nara y Paula Chaves

Chechu Bonelli , separada desde hace meses del exjugador de Banfield Darío Cvitanich , fue vista muy cercana a Polito Pieres, el polista con quien se rumorea que mantiene un romance. El deportista fue novio de Zaira Nara y de Paula Chaves .

Pochi de Gossipeame contó en Puro Show , en El Trece , que la modelo y el deportista cenaron juntos en Cariló. La panelista detalló que los vieron tomando vino y que la escena estuvo marcada por sonrisas cómplices.

Incluso circuló una foto del encuentro, donde la expresión Chechu Bonelli y Polito Pieres fue suficiente para confirmar el coqueteo para muchos usuarios de redes.

Además, Pampito aportó más información y aseguró que Facundo Pieres viajó especialmente para verla: “Él viajó a Cariló exclusivamente para ver a Chechu y tener esta cena romántica”.

image Chechu Bonelli, cerca de Polito Pieres.

Ese gesto fue interpretado como una señal de que el vínculo está avanzando, además días atrás, Chechu Bonelli y Polito Pieres habían sido vistos en Punta del Este, aunque en ese momento ella negó cualquier romance y afirmó que eran amigos desde hace años.

Sin embargo, Pochi remarcó que la situación cambió: “Me contaron que él habría estado en Mar del Plata y se movió a Cariló para tener una cena con Chechu Bonelli. Con lo cual, ellos ya no tienen ganas de esconder que se encuentran”.