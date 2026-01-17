sábado 17 de enero de 2026
17 de enero de 2026
Es el amor.

Qué pasa entre Chechu Bonelli y un ex de Zaira Nara y Paula Chaves

Separada de Darío Cvitanich, aseguran que Chechu Bonelli comenzó un romance con Polito Pieres. El polista fue novio de Zaira Nara y Paula Chaves.

Chechu Bonelli y Polito Pieres.&nbsp;

Pochi de Gossipeame contó en Puro Show, en El Trece, que la modelo y el deportista cenaron juntos en Cariló. La panelista detalló que los vieron tomando vino y que la escena estuvo marcada por sonrisas cómplices.

Moria Casán hablósobre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich.
¡Ups!

El picante comentario de Moria Casán contra Chechu Bonelli
Chechu Bonelli habló de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras. 
Todo mal.

Chechu Bonelli explotó tras la ruptura de Cvitanich e Ivana Figueiras
Incluso circuló una foto del encuentro, donde la expresión Chechu Bonelli y Polito Pieres fue suficiente para confirmar el coqueteo para muchos usuarios de redes.

Polito Pieres viajó para ver a Chechu Bonelli

Además, Pampito aportó más información y aseguró que Facundo Pieres viajó especialmente para verla: “Él viajó a Cariló exclusivamente para ver a Chechu y tener esta cena romántica”.

Chechu Bonelli, cerca de Polito Pieres.

Ese gesto fue interpretado como una señal de que el vínculo está avanzando, además días atrás, Chechu Bonelli y Polito Pieres habían sido vistos en Punta del Este, aunque en ese momento ella negó cualquier romance y afirmó que eran amigos desde hace años.

Sin embargo, Pochi remarcó que la situación cambió: “Me contaron que él habría estado en Mar del Plata y se movió a Cariló para tener una cena con Chechu Bonelli. Con lo cual, ellos ya no tienen ganas de esconder que se encuentran”.

