El mensaje de Pedro Troglio a la dirigencia de Banfield sobre el mercado de pases: "Me matás"

Banfield continúa con la preparación de cara a lo que será el debut en el Torneo Apertura . El plantel comandado por Pedro Troglio intensifica los trabajos en el Campo de Deportes en Luis Guillón , con la idea de llegar en óptimas condiciones al primer partido oficial el jueves 22 de enero a las 20 en el Florencio Sola.

En ese marco, el entrenador del primer equipo habló con el programa partidario Código Banfield, donde dejó sus impresiones sobre la pretemporada y lo que se viene en la parte final de la preparación. Uno de los temas que preocupa en el mundo Banfield son las inhibiciones y la imposibilidad de contratar refuerzos, a lo que Pedro Troglio apuntó durante la entrevista.

El entrenador de Banfield se mostró preocupado por la falta de refuerzos, aunque lo más importante ahora pasa porque no le desarmen el plantel. A propósito, envió un mensaje hacia la dirigencia: “Si me sacás un jugador vital, me matás. No estamos sobrados, estamos apretaditos con el plantel”, aseguró Troglio.

A su vez, sostuvo: “Hoy me quedo con el grupo que tenemos y que piensen solo en entrenar y ganar” . De esta manera, respaldó al actual plantel, pero le marcó la cancha a la dirigencia encabezada por Matías Mariotto para que no le vendan ningún futbolista.

Además, remarcó que "arrancar el campeonato así lo banco a muerte". Y agregó: "si me sacan un jugador más sería durísimo".

Asimismo, explicó que "uno no puede imponer una idea si no tiene los jugadores para llevarla a cabo”. Todo en relación a adaptar el sistema al plantel, intensidad, ataques rápidos y flexibilidad según el contexto del partido.

En esa misma línea, el ex entrenador de Gimnasia y Tigre, entre otros, destacó que con el tiempo fue aprendiendo que "el mejor entrenador es aquel que adapta sus conceptos a los jugadores que tiene".

pedro troglio banfield El entrenador de Banfield busca mantener la base del plantel.

La opinión de Troglio sobre la presencia de público visitante en la cancha de Banfield

Para la primera fecha ante Huracán, se confirmó que Banfield recibirá público del Globo en una de las cabeceras del estadio. En ese contexto, Troglio consideró que si le dan a elegir prefiere jugar con "toda nuestra gente", aunque aclaró: "el club necesita ingresos y hay que adaptarse”.

La parcialidad de Huracán ocupará la tribuna Valentín Suárez, con 3.500 localidades populares y 600 plateas disponibles para la venta. Resta la confirmación oficial de los organismos de seguridad para que el operativo quede ratificado.

Por último, Troglio se refirió a la competencia por el arco en la cual competirá Facundo Sanguinetti con Gino Santilli. A propósito, ratificó: "Sanguinetti va a ser titular y va a seguir siendo el capitán". Y concluyó: "Un equipo como Banfield necesita dos arqueros con experiencia y un juvenil preparado”. Así las cosas, Sanguinetti seguirá siendo el arquero titular y capitán, con Santilli en competencia y una idea clara de plantel para una posición clave.