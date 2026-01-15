Brown de Adrogué, con amistosos y primeros contratos

Brown de Adrogué alista todos sus cañones a la próxima temporada de Primera B que abrirá el primer fin de semana de febrero frente a Flandria, en el estadio Carlos V. El Tricolor se encuentra atravesando la parte más exigente de la pretemporada y a partir de este jueves comenzarán los amistosos.

El plantel dirigido por Pablo Nieva -que reemplazó a Fabián Lisa, ahora en Arsenal- empezó la concentración en la noche del domingo en el estadio Lorenzo Arandilla hasta el próximo sábado, quedando luego liberados.

Este jueves, a partir de las 9, jugará en Adrogué ante Sacachispas. Tras los primeros tres días de trabajos intensivos, a los de Villa Soldati, que esta temporada jugarán en la Primera C tras su descenso.

Sin confirmación por parte del club, tendrían agendado otros dos ensayos: el martes 20 contra la Reserva de Lanús , dirigida por Román Martínez, casi con seguridad en el Polideportivo Lorenzo D’Àngelo. Y el sábado 24, ante Deportivo Español –también de la Primera C-, en escenario a definir.

Quiénes llegaron a Brown de Adrogué

Con dos semanas más por delante, previo al debut ante Flandria por la Primera B 2026, no se descarta la posibilidad de organizar otro amistoso. El objetivo del entrenador Pablo Nieva es la de ir ensamblando un plantel que mantuvo cierta base de la temporada pasada y contrató nueve refuerzos hasta el momento.

Las caras nuevas son el volante Juan Ignacio Silva (Villa San Carlos), el central/lateral izquierdo Dante Cardozo (Deportivo Laferrere), los centro-delanteros Bruno Báez (Deportivo Laferrere) y Octavio Padovani (Copiapó, Chile), el central/lateral derecho Lucas Irusta (libre de Lanús), el lateral derecho Lucas Cesare (libre de Argentinos), el volante ofensivo Lucas Galván (libre de Boca) y los extremos Alan Visco (Sacachispas) y Víctor Galeano (libre de Boca).

Primeros contratos en el Tricolor

Adriel Ortiz y Nahuel Cerulo cumplieron el sueño de todo pibe, ya que firmaron su primer contrato como profesionales y se ilusionan con poder aportar su granito de arena en esta nueva campaña del Tricolor de Adrogué.

Ortiz, lateral derecho, y Cerulo, delantero, fueron promovidos por el entrenador Fabián Lisa y tuvieron participación en el Torneo Clausura 2025 de la Primera B.

El defensor debutó frente a Liniers, jugando todo el segundo tiempo en reemplazo de Braian Guerrero sobre el sector izquierdo. Y luego fue titular ante Deportivo Laferrere y Fénix. En el banco estuvo en tres oportunidades: contra Excursionistas, Ferro Carril Midland y San Martín de Burzaco.

Menos participación tuvo el atacante, que hizo su estreno ingresando con Excursionistas por Matías Sproat. Repitió ante Comunicaciones y Argentino de Merlo.