Dos conocidos del técnico son los nuevos refuerzos de Brown de Adrogué

El objetivo de Brown de Adrogué es el ascenso. La irregularidad que mostró el equipo de Fabián Lisa -hoy DT de Arsenal- quedó en evidencia al no pelear los dos torneos en 2025 ni clasificar al Torneo Reducido ni a la Copa Argentina. Por eso, la apuesta con Pablo Nieva será la de ser protagonista con el Tricolor.

Con el retorno a los entrenamientos desde este lunes, se van sumando caras nuevas al plantel en este mercado de pases. Y dos conocidos del entrenador formarán parte del plantel para la temporada de la Primera B 2026. Se trata del defensor Dante Cardozo y del delantero Bruno Báez , dirigidos por Pablo Nieva en Deportivo Laferrere.

Hasta el momento, el club de Adrogué no oficializó bajas en el puesto de marcador central, por lo que Dante Cardozo (zurdo, de 24 años) es uno más a la lista que integran Leandro Lugarzo, Mariano Pieres y Carlos Aguirre.

Previo a su arribo a Brown de Adrogué transitó por Almagro, Villa Dálmine, Flandria y el citado Deportivo Laferrere, donde en la última temporada disputó 26 partidos, donde fue titular en 21 oportunidades, sin anotar goles.

Báez peleará por un lugar en el ataque Tricolor

Donde sí perdió peso el Tricolor es en la faz ofensiva. No continuarán Brandon López (cuatro goles, extendió su vínculo y se fue a préstamo a All Boys) y Jonathan Cañete (11 goles), por lo que Bruno Báez (zurdo, de 25 años) peleará por un lugar junto a Nicolás Meaurio y Lucas Farías.

En su etapa en el Villero disputó 19 encuentros, 11 como titular y anotó cuatro goles, uno de ellos a Brown (1-1), el 4 de octubre en el estadio Lorenzo Arandilla por el Torneo Clausura, donde también le anotó a Acassuso y Excursionistas. El restante lo marcó en el Torneo Apertura frente a Liniers.

Embed - Bruno Baez - Ala Sur

El oriundo de Rufino, al sur de la provincia de Santa Fe, previo a su paso por Deportivo Laferrere también estuvo en Arsenal de Sarandí, Sol de Mayo, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Cañuelas y Colegiales.

Altas y bajas en el plantel

El plantel de Brown de Adrogué trabaja con cuatro caras nuevas. A los mencionados Cardozo y Báez se sumaron los volantes Juan Ignacio Silva (ex Villa San Carlos) y Lucas Galván (ex Reserva de Boca). Renovaron su contrato el arquero Sebastián Giovini y el mediocampista Matías Sproat.

Ya no forman parte los defensores Ayrton Sánchez e Ignacio Liporace; los volantes Agustín Minicelli, Lautaro Lovazzano y Lucio Castillo y el delantero Jonathan Cañete, el máximo artillero de la temporada 2025.