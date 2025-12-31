miércoles 31 de diciembre de 2025
Escribinos
31 de diciembre de 2025
Sigue el éxodo.

Brown de Adrogué sufrió otra baja para la Primera B

El delantero Lucio Castillo, quien estaba a préstamo en Colegiales, rescindió su vínculo en este mercado de pases y seguirá en el club de Munro.

Lucio Castillo dejó de pertenecer a Brown de Adrogué.

Lucio Castillo dejó de pertenecer a Brown de Adrogué.

El delantero tenía contrato vigente con el Tricolor hasta diciembre del 2026 y podría haber sido una gran contratación en el actual mercado de pases, pero este martes rescindió su contrato de común acuerdo con la dirigencia y es una nueva baja que tiene el elenco de Adrogué para el 2026.

Lee además
El oficialismo se impuso en las elecciones de Brown de Adrogué.
Escrutinio final.

Agustín Galeota es el nuevo presidente de Brown de Adrogué
Brown de Adrogué espera la confirmación del nuevo técnico.
En marcha.

Brown de Adrogué toma decisiones para la Primera B

Castillo había llegado a Brown a principio de 2023 luego de haber quedado libre de Lanús, club en el que realizó todo el proceso formativo, y firmó un contrato por tres temporadas. Ese vínculo se extendió por un año más cuando, en enero, se marchó a préstamo a Colegiales para jugar este año en la Primera Nacional.

Por eso, tras un buen año en el club de Munro, donde disputó 27 partidos, anotó cuatro goles y brindó una asistencia, en Brown se ilusionaban con contar con un futbolista de mucha jerarquía para la Primera B.

lucio castillo colegiales
Lucio Castillo rescindi&oacute; con Brown de Adrogu&eacute; y renov&oacute; por tres a&ntilde;os con Colegiales.

Lucio Castillo rescindió con Brown de Adrogué y renovó por tres años con Colegiales.

Sin embargo, luego de varias conversaciones, el futbolista llegó a un acuerdo con el club y rescindió su contrato para luego extender su vínculo con Colegiales hasta 2028.

El acuerdo entre Brown de Adrogué y Lucio Castillo

A través de un comunicado, Brown confirmó la salida del joven delantero y explicó en qué términos se realizó el acuerdo, destacando la buena predisposición de todas las partes.

Por esta salida, el Tricolor recibirá una suma de dinero, la cual no fue comunicada, por rescisión anticipada del contrato que vencía en diciembre del 2026.

“En virtud del vínculo contractual pendiente, se acordó con el deportista y sus representantes un resarcimiento económico que permitirá normalizar la situación salarial del plantel y los aguinaldos adeudados de los empleados de la institución”, destacó el comunicado oficial.

Lucio Castillo, por su parte, utilizó las redes sociales para despedirse de los hinchas de Brown de Adrogué. “Muchas gracias por darme la oportunidad, les deseo lo mejor de todo. Gracias a los hinchas por el cariño que me dieron en cada partido”, remarcó del delantero que seguirá su carrera en Colegiales.

Temas
Seguí leyendo

Agustín Galeota es el nuevo presidente de Brown de Adrogué

Brown de Adrogué toma decisiones para la Primera B

La primera baja confirmada en Brown de Adrogué: quién es

Matías Sproat, uno de los últimos ídolos de Brown de Adrogué, renovó su contrato

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Daniele seguirá un año más en Banfield.
Acuerdo firmado.

Santiago Daniele sigue un año más en Banfield

Las más leídas

Te Puede Interesar

Entregaron 115 canastas con productos navideños y más de 80 para el Año Nuevo en Temperley. 
Solidaridad.

Trabajar en red, la clave para sostener el comedor Amparo de los Niños de Temperley