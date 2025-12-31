Brown de Adrogué sufrió otra baja para la Primera B

Brown de Adrogué tendrá una baja sensible en la próxima temporada de la Primera B al confirmarse la salida del delantero Lucio Castillo , quien dejó de pertenecer al club en las últimas horas y no formará parte del plantel del flamante DT Pablo Nieva, quien asumió en diciembre .

El delantero tenía contrato vigente con el Tricolor hasta diciembre del 2026 y podría haber sido una gran contratación en el actual mercado de pases , pero este martes rescindió su contrato de común acuerdo con la dirigencia y es una nueva baja que tiene el elenco de Adrogué para el 2026.

Castillo había llegado a Brown a principio de 2023 luego de haber quedado libre de Lanús, club en el que realizó todo el proceso formativo, y firmó un contrato por tres temporadas. Ese vínculo se extendió por un año más cuando, en enero, se marchó a préstamo a Colegiales para jugar este año en la Primera Nacional.

Por eso, tras un buen año en el club de Munro, donde disputó 27 partidos, anotó cuatro goles y brindó una asistencia, en Brown se ilusionaban con contar con un futbolista de mucha jerarquía para la Primera B.

lucio castillo colegiales Lucio Castillo rescindió con Brown de Adrogué y renovó por tres años con Colegiales.

Sin embargo, luego de varias conversaciones, el futbolista llegó a un acuerdo con el club y rescindió su contrato para luego extender su vínculo con Colegiales hasta 2028.

El acuerdo entre Brown de Adrogué y Lucio Castillo

A través de un comunicado, Brown confirmó la salida del joven delantero y explicó en qué términos se realizó el acuerdo, destacando la buena predisposición de todas las partes.

Por esta salida, el Tricolor recibirá una suma de dinero, la cual no fue comunicada, por rescisión anticipada del contrato que vencía en diciembre del 2026.

“En virtud del vínculo contractual pendiente, se acordó con el deportista y sus representantes un resarcimiento económico que permitirá normalizar la situación salarial del plantel y los aguinaldos adeudados de los empleados de la institución”, destacó el comunicado oficial.

Lucio Castillo, por su parte, utilizó las redes sociales para despedirse de los hinchas de Brown de Adrogué. “Muchas gracias por darme la oportunidad, les deseo lo mejor de todo. Gracias a los hinchas por el cariño que me dieron en cada partido”, remarcó del delantero que seguirá su carrera en Colegiales.