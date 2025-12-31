Trabajar en red, la clave para sostener el comedor Amparo de los Niños de Temperley

Los voluntarios trabajan todo el año creando redes solidarias para que cada campaña sea un éxito.

Entregaron 115 canastas con productos navideños y más de 80 para el Año Nuevo en Temperley.

Con más de una década ayudando a cientos de familias, el Comedor y Merendero el Amparo de los Niños ubicado en Temperley sigue trabajando en red con voluntarios, madrinas, padrinos y seguidores que ayudan a no bajar los brazos y a entregar a la comunidad la ayuda social que necesitan.

Durante estas Fiestas armaron canastas con productos para la mesa navideña para unas 115 familias y quienes son parte del espacio que lidera Stella Fernández aseguran que cada campaña se realiza con éxito, aunque este año fue duro y con muchas dudas de llegar a cada objetivo que se propusieron.

Unión. La Plaza Espora de Temperley fue el escenario de un gran brindis solidario de Navidad

"Nosotros trabajamos y ayudamos durante todo el año y lo que nos estuvo pasando en varias oportunidades es que tuvimos miedo de fallar y no cumplir, pero lo hemos logrado una vez más", detalló Marcela, una de las voluntarias que hace 10 años asiste al comedor ubicado en Monroe 60, Temperley para encargarse de todo lo que es campañas y redes.

Para este año que ya termina también realizaron colecta y lograron armar unas 85 canastas con productos porque reciben a familias del Barrio San José de Temperley y de alrededores.

"Lo recaudado es entre voluntarios, ONG, padrinos que se comprometen a entregar una canasta para una familia que asiste al comedor", resaltó la voluntaria que vive en Quilmes, pero cada miércoles dedica sus tardes para colaborar en las meriendas que brindan en el comedor.

Una campaña que en Temperley es tradición

La campaña de las Fiestas las realizan todos los diciembre desde 2018. "Empezamos pidiendo para dar en Navidad y como tuvo tan buena recepción entregamos también a fin de año", recalcó Marcela sobre el comedor que funciona desde 2013 (antes tenia otro titular y otra sede), pero ambas en el barrio San José de Temperley.

Siempre ayudar como voluntarios es una opción que está abierta a todo aquel que tenga la oportunidad de dedicar parte de tiempo a colaborar, como lo hace Marcela un día a la semana, pero con mucho compromiso. "Las meriendas son los lunes miércoles y jueves de 15 a 19 y las cenas los jueves a las 18.45", aclaró sobre algunos de días y horarios a los que se pueden asistir para dar una mano.

Actualmente, hay nueve voluntarios activos que están constantemente y hay ocho más que colaboran en otras tareas, pero todos se encargan de llevar ayuda a unas 101 familias de bajos recursos del Barrio San José.

Sobre la encargada del espacio que es Stella resaltaron desde el merendero que ella fue quien donó su espacio (su terreno y su patio) para que las familias vayan a merendar y a comer un plato de comida.

Lo que se viene para el próximo año y las actividades del espacio

Desde hace exactamente 12 años que el espacio de ayuda social se dedica a asistir a 101 familias del barrio y también están junto a cada problemática y brindando actividades a más de 250 niños, niñas y adolescentes.

Las meriendas se dan durante todo el año y además cuentan con clases de apoyo escolar para primaria, después de 17.30 horas todos los días de la semana.

Sobre lo que se viene comentaron que la siguiente campaña será en febrero para la vuelta al cole. "Pero, en verano necesitamos leche larga vida, frutas, chocolatada, flan, gelatina cosas frescas para la meriendas que no se cortan", afirmó la voluntaria que puntualizó que asisten al comedor peques de entre 2 a 17 años.

Para que puedan continuar con dicha labor social, se puede colaborar al alias: meriendas.amparo.mp y seguirlos en la cuenta de Instagram: @el_amparo_de_los_ninos