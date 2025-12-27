sábado 27 de diciembre de 2025
27 de diciembre de 2025
Mañana, desde las 11.

La Plaza Colón de Temperley recibe a la última feria de emprendedores del año

Los artesanos de Temperley aprovecharán la última jornada del 2025 para generar un ingreso económico gracias a las ventas. Además, habrá un brindis comunitario.

Por Damián Grassi
La feria de emprendedores tendrá su última edición del año en Temperley.

El colectivo Temperley Tiene Memoria realizará este domingo la última feria de emprendedores del año, la cual también contará con un brindis comunitario. El evento, abierto y gratuito, se llevará a cabo en la Plaza Colón, donde decenas de artesanos aprovecharán para vender sus productos y generar un ingreso económico.

La vecina de Lomas de Zamora Patricia Rodríguez, referente del colectivo Temperley Tiene Memoria y la responsable de la organización de la feria, charló con este medio y contó que la jornada se hará de 11 a 20.30 en el espacio público que se encuentra situado en la intersección de las calles Álzaga y José Martí.

Los emprendedores coparán la Plaza Colón de Temperley para cerrar el 2025

El evento, que se transformó en un emblema del barrio, contará con decenas de puestos que estarán distribuidos por la plaza. La variedad de rubros es una de las particularidades de esta feria: indumentaria para niños, adolescentes y adultos, accesorios, sahumerios, bijouterie, decoración, artículos de librería, gastronomía, plantas y juguetes, entre otros, estarán a disposición de los vecinos.

El evento, que se transformó en un emblema del barrio, contará con decenas de puestos que estarán distribuidos por la plaza.

Si bien la Navidad ya quedó atrás, donde los emprendedores aprovecharon para incrementar sus ventas gracias a Papá Noel, aún falta la tradicional fecha de los Reyes Magos, donde los más pequeños esperan con ansias un obsequio. Por eso, esta última feria del año puede serle muy útil a los artesanos de la zona, que buscarán seguir aprovechando el espacio público para dar a conocer sus proyectos.

561602359_18043106987674870_8634838263858642651_n
La Plaza Colón de Temperley recibirá a la última feria del año, con brindis comunitario incluido.

Además, la jornada contará con música que le dará un marco alegre y divertido al evento y, aproximadamente a las 19, se hará un brindis a modo de despedida de año, donde los vecinos se podrán reunir para alzar las copas y desear, en comunidad, un próspero 2026.

“Es profundo el deseo de converger en el bien común, porque siempre la salida es colectiva, apostando a sostener y generar sueños colectivos que vuelvan más humana y justa la vida de todos”, señaló Patricia.

Desde la organización explicaron que las ferias cuentan con cupos para que los artesanos de Lomas (que sean de distintos rubros) puedan anotarse y ser parte de las jornadas. Los interesados en sumarse a las ferias del 2026 ya pueden contactarse con el colectivo Temperley Tiene Memoria a través de un mensaje directo al Instagram o al Facebook.

