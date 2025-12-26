Harán una muestra en el Teatro del Municipio de Lomas a beneficio de un merendero de Temperley

La Escuela Daniela Lorenzo de Temperley brindará este sábado a las 16 en el Teatro del Municipio de Lomas , un show cargado de distintos ritmos musicales que será abierto al púbico, pero lo único que piden a modo de entrada es donar un alimento no perecedero que será donado a un comedor.

En Manuel Castro 262, Lomas se podrá ver la muestra de danza que realiza la escuela de Temperley cada año, siempre con un fin solidario. Durante esta presentación, el escenario se llenara de los grupos de bailarines de distintas edades que estarán mostrando lo aprendido en distintos géneros musicales.

La responsable de la escuela, Daniela Lorenzo adelantó sobre lo que sucederá este sábado: "Como siempre contamos con invitados especiales. En esta oportunidad estarán los integrantes de la Escuela ADM de Adrogué que nos acompañarán durante la jornada que se extenderá en el horario de 16 a 18, aproximadamente".

Lo que pidieron al público que quiera asistir y ayudar que se presenten un rato antes del comienzo del show para que la presentación comience a horario y así respetar los tiempos del espacio que presta el lugar para que la escuela pueda realizar su muestra anual.

"Los que vayan van a poder disfrutar de las presentaciones de niños que nos los de baby danza, hasta los adultos. Todos miembros de la escuela. Cada grupo se destacará en distintos géneros ya que pasarán del clásico, al urbano, jazz, baile español, bachata y hasta árabe", adelantó sobre la propuesta, la profesora y creadora de la escuela ubicada en el Espacio Alquitara, frente al Coto de Temperley (en Hipólito Yrigoyen 10715).

Un festival de danza en el Teatro del Municipio de Lomas con solidaridad

Cada año, la muestra es fundamental para ayudar, según destacó la fundadora de la escuela. En esta oportunidad se pide a todos los asistentes que lleven un alimento no perecedero por persona para ingresar al festival que está especialmente pensado para ayudar y para disfrutar del arte inmerso en el baile.

Por eso, todo lo que se junte de donaciones será para el Comedor y Merendero El Amparo de los Niños, ubicado en Monroe 60, del Barrio San José, Temperley. "Lo más lindo e importante que la gente del espacio social van a estar presente durante el festival recibiendo las donaciones que además se las van a llevar el mismo día al finalizar la jornada", detalló la profe de danzas, Lorenzo.

El comedor y merendero se encarga de asistir a más de 100 familias del barrio, cuentan con actividades para más de 250 niños, niñas y adolescentes y brindan la merienda los lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 durante todo el año.

Además, se encargan de la cena los jueves a las 19, también dictan clases de apoyo escolar todos los días después de las 17.30, por eso colaborar con ellos será fundamental para que sigan ayudando a los que más necesitan.

Para más información sobre la escuela de danzas entrar en Instagram: @danzasdanielalorenzo y para ver el trabajo del comedor seguir el Facebook/El Amparo de los Niños o en IG, @el_amparo_de_los_ninos