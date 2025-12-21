domingo 21 de diciembre de 2025
21 de diciembre de 2025
Entrada gratuita.

Cierre de año yogui en el Teatro de Lomas de Zamora con un concierto para agradecer y abrir caminos

La Escuela Dhyana Yoga de Lomas organiza el festejo en el Teatro del Municipio con una propuesta musical para calmar la mente, abrir el corazón y conectar.

Una jornada dedicada a la práctica milenaria en el Teatro del Municipio.&nbsp;

En esta oportunidad se va a poder cantar mantras para conectar y renovar energías.&nbsp;

Una experiencia para agradecer y abrir nuevos caminos es lo que propone la jornada que se realizará este martes a las 21 en el Teatro del Municipio de Lomas, gracias a la organización y convocatoria de la Escuela Dhyna Yoga que cierra el año con un concierto de mantras y kirtan abierto a la comunidad.

En Manuel Castro 262, Lomas se va a poder acceder a la propuesta musical del grupo La Sanghita Mántrica que estará en el escenario lomense para ofrecer cantos devocionales (kirtan) y mantras. "Será una noche para celebrar lo vivido, agradecer el camino y abrirse a lo que viene", destacó la fundadora de la Dhyna Yoga, Mariel González.

La jornada comenzará con un evento dedicado al egreso de los alumnos de la escuela lomense, donde se entregarán diplomas a los graduados del instructorado y profesorado de yoga y luego se abrirán las puertas al público en general que quiera participar del concierto.

"No es necesario anotarse con antelación. Todos los fines de año hacemos este tipo de cierre, pero este encuentro es especial porque es la primera vez que lo hacemos en el Teatro del Municipio. Los esperamos a todos para escuchar y cantar para elevar las energías", resaltó la profesional y formadora de profesores de yoga, González.

Seguir creciendo en comunidad y llevar la práctica del yoga a cada rincón para beneficiar mente, cuerpo y espíritu de la alternativa milenaria es uno de los objetivos del encuentro de este martes.

Despedir el año y recibir lo que viene en el Teatro del Municipio de Lomas

Los que se acerquen este martes van a poder conectarse con el Yoga de la Música (Nada Yoga), gracias al grupo La Sanghita Mágica en vivo que estarán ofreciendo la posibilidad de sumarse al canto de mantras.

Tanto paras celebrar lo vivido, agradecer el camino y abrirse energéticamente a lo que viene es a lo que apunta la alternativa. "Vamos a transmutar las energías a través de este concierto", detalló la profesora y fundadora de la escuela de Lomas que cuenta con varias sucursales.

La Sanghita Mágica es una agrupación de la zona Sur que va a invitar a cantar a todos los presentes con el objetivo que cada participante pueda conectarse con su propio ser, pedir por lo que viene y agradecer o dejar ir lo pasado. Además, será un buen momento para la exploración de la consciencia a través de los sonido.

Será una práctica de cato para conectar con lo divino que tiene como beneficio calmar la mente, reducir el estrés porque utiliza la voz como instrumento terapéutico.

