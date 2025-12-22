La Perla, Temperley: organizan un brindis para resaltar los logros del año

Los adultos lograron terminar sus estudios en la Sociedad de Fomento Villa La Perla.

El proyecto Malvinas en tu Barrio que nació en La Perla, Temperley este año llegó a los 70 murales de las islas.

Un encuentro dedicado a toda la comunidad del Barrio La Perla y de sus alrededores es lo que preparan para este viernes a las 18 las instituciones sociales: Malvinas en tu Barrio, la Sociedad de Fomento local y el Colectivo de Artistas Solidarios de Temperley en el marco de un brindis para festejar los logros del año que termina.

La jornada se realizará en la Sociedad de Fomento Villa La Perla, ubicada en Indalecio Gómez 732, abierta a todo aquel que quiera sumarse. "No será un brindis más, será un encuentro que nace desde el corazón, construido con manos solidarias, con tiempo regalado por el amor que nosotros sentimos por la acción", aseguró Damián Karalitzky , uno de los fundadores del proyecto Malvinas en tu Barrio.

Entre las actividades que realizaron en conjunto destacaron el trabajo que hicieron para llevar adelante las colectas solidarias en el marco de las Ferias de la Soberanía y agradecieron a la solidaridad inmensa de los vecinos en estas fiestas, por lo que adelantaron que estarán acompañando y abrazando a más de un centenar de familias del barrio.

"Se trata de valorar gestos simples, pero profundamente humanos. Gestos que, cuando se organizan colectivamente, se transforman en alivio, dignidad y esperanza. Por eso, lo de este viernes será un momento para mirarnos a los ojos, reconocernos y agradecer", detallaron los organizadores del brindis que espera reunir a los vecinos del barrio y alrededores.

Se trata de valorar gestos simples, pero profundamente humanos. Se trata de valorar gestos simples, pero profundamente humanos.

Entre las personas que van a participar de la jornada, confirmaron que se van a acercar a la sociedad de fomento, emprendedores, trabajadores, artistas, músicos, veteranos de Malvinas y vecinos históricos que, "jamás soltaron la mano del barrio".

Otro aspecto que destacaron en el balance final fue la crisis: "Se sintió en cada casa, en cada mesa, en cada preocupación, pero también fue un año de resistencia silenciosa, de compromiso cotidiano y de construcción colectiva".

El trabajo en conjunto de las tres instituciones se basa en estar presente, en sostenerse entre todos y apostar a la comunidad, a la memoria y a la soberanía. "Por eso, en este cierre compartiremos con orgullo y emoción, algunas metas que supimos alcanzar juntos", adelantó Karalitzky.

Los avances logrados este año en Temperley

Entre las metas alcanzadas, las tres entidades que en varias oportunidades se unen para trabajar en la acción social, destacaron que con el proyecto Malvinas en tu Barrio se logró llegar a los 70 murales en distintos puntos de Lomas y en distintos barrios, hasta en CABA.

La Feria Solidaria de la Soberanía brindó un espacio que permitió a más de 100 emprendedores y trabajadores sostener su trabajo con dignidad y allí también se presentaron artistas y músicos del barrio, que pusieron su voz, su arte y su sensibilidad al servicio de lo colectivo.

Otro alcance no menor fue la escuela primaria para adultos que funcionó durante todo el año en la Sociedad de Fomento Villa La Perla, donde los vecinos volvieron a creer en sí mismos y así cumplir el sueño de terminar sus estudios. Allí también se creció a nivel deportivo con el tenis de mesa, que llevó al barrio hasta torneos nacionales.

El trabajo y el compromiso continúan en 2026

Sobre la mirada hacia el futuro, Karalitzky aseguró: "El desafío es seguir soñando y construyendo proyectos como el homenaje permanente a nuestros héroes de Malvinas, el proyecto 'Yo quiero a mi bandera' y los 'Vecinos Ilustres'".

Cada logro se debe a la articulación solidaria, constante que las instituciones locales que hicieron junto al movimiento Nuestramérica, con organizaciones, instituciones y el sindicato AEFIP, con quienes lograron fortalecer día a día la ayuda en merenderos y comedores.

"Estamos convencidos de algo simple y profundo: nadie se salva solo. Porque la memoria nos marca el camino, la organización nos sostiene, y la solidaridad, una y otra vez, nos vuelve a poner de pie", concluyeron los comprometidos con la causa social y solidaria.