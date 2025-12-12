Acompañan a emprendedores de Lomas de Zamora con créditos, capacitaciones e insumos

Con programas y capacitaciones, el Municipio sigue acompañando a los emprendedores de Lomas de Zamora para fortalecer sus proyectos y darle impulso tanto a la producción como al trabajo .

En la Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad de Lomas (UNLZ) realizaron un conversatorio con más de 100 nuevos emprendedores que se sumaron a "Hecho en Lomas", un programa del Imptce que busca darle identidad, visibilidad y valor a todos los productos y servicios generados por los vecinos.

La charla contó con la participación especial de Alejandro Trapine , productor de Yerba Mate La Buena y Molinos Unidos ; Javier Castellví , productor de alimentos libres de gluten que tiene una empresa familiar llamada On Track ; y Sebastián Violante, docente de la UNLZ y creador de la Agencia de Marketing y Publicidad Digital Día 8

"Fue un conversatorio planificado para intercambiar experiencias y debatir sobre el emprendedorismo en la actualidad. Con el Programa Hecho en Lomas apuntamos a fortalecer la producción local, la formación continua, la innovación y la articulación de nuevas redes de colaboración", destacaron desde el Imptce.

charla emprendedores3

El mes pasado también se hizo el primer encuentro del Laboratorio de Proyectos para Emprendedores. "Tuvimos una jornada productivo donde brindamos asesoramiento a las personas que están gestionando la solicitud de financiamiento del programa Arriba Emprendedores, que ofrece créditos a tasa cero y es impulsado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia", contaron desde el Imptce.

Otra iniciativa que puso en marcha este año es la Escuela de Emprendedores, que ya tiene su primera camada de egresados en Lomas. En total se hicieron 18 encuentros de capacitación gratuita sobre uso de redes sociales, marketing digital, estrategias comerciales y plan de negocios.

A través del programa "Hecho en Lomas", los emprendedores tienen acceso a consultorías gratuitas para mejorar su producción y participan en campañas de difusión y comercialización. Los interesados en adherirse al programa tienen que llenar este formulario con sus datos.

Este año también se entregaron kits para impulsar diversos proyectos alimenticios, textiles, culturales y tecnológicos. Más de 40 emprendimientos recibieron hornos convectores, baterías de cocina, máquinas de coser, sublimadoras, impresoras 3D, equipos de sonido, proyectores y pantallas.