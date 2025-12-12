viernes 12 de diciembre de 2025
Escribinos
12 de diciembre de 2025
Impulso.

Acompañan a emprendedores de Lomas de Zamora con créditos, capacitaciones e insumos

El Municipio tiene diferentes iniciativas para fortalecer los proyectos de los vecinos y mejorar la producción a nivel local.

Hicieron un conversatorio con más de 100 emprendedores de Lomas.

Hicieron un conversatorio con más de 100 emprendedores de Lomas.

Con programas y capacitaciones, el Municipio sigue acompañando a los emprendedores de Lomas de Zamora para fortalecer sus proyectos y darle impulso tanto a la producción como al trabajo.

En la Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad de Lomas (UNLZ) realizaron un conversatorio con más de 100 nuevos emprendedores que se sumaron a "Hecho en Lomas", un programa del Imptce que busca darle identidad, visibilidad y valor a todos los productos y servicios generados por los vecinos.

Lee además
La entrega de kits está destinada a 45 emprendimientos lomenses.
Respaldo

Entregan máquinas y equipos para fortalecer a emprendedores de Lomas
Más de 100 emprendedores e industriales ya se sumaron al programa.
Ya hay más de 100 adheridos.

"Hecho en Lomas", un programa para potenciar a los emprendedores

"Fue un conversatorio planificado para intercambiar experiencias y debatir sobre el emprendedorismo en la actualidad. Con el Programa Hecho en Lomas apuntamos a fortalecer la producción local, la formación continua, la innovación y la articulación de nuevas redes de colaboración", destacaron desde el Imptce.

charla emprendedores3

"Hecho en Lomas" busca darle visibilidad a los proyectos de los vecinos.

El mes pasado también se hizo el primer encuentro del Laboratorio de Proyectos para Emprendedores. "Tuvimos una jornada productivo donde brindamos asesoramiento a las personas que están gestionando la solicitud de financiamiento del programa Arriba Emprendedores, que ofrece créditos a tasa cero y es impulsado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia", contaron desde el Imptce.

Otra iniciativa que puso en marcha este año es la Escuela de Emprendedores, que ya tiene su primera camada de egresados en Lomas. En total se hicieron 18 encuentros de capacitación gratuita sobre uso de redes sociales, marketing digital, estrategias comerciales y plan de negocios.

"Hecho en Lomas", un nuevo programa para emprendedores

A través del programa "Hecho en Lomas", los emprendedores tienen acceso a consultorías gratuitas para mejorar su producción y participan en campañas de difusión y comercialización. Los interesados en adherirse al programa tienen que llenar este formulario con sus datos.

Este año también se entregaron kits para impulsar diversos proyectos alimenticios, textiles, culturales y tecnológicos. Más de 40 emprendimientos recibieron hornos convectores, baterías de cocina, máquinas de coser, sublimadoras, impresoras 3D, equipos de sonido, proyectores y pantallas.

Temas
Seguí leyendo

Entregan máquinas y equipos para fortalecer a emprendedores de Lomas

"Hecho en Lomas", un programa para potenciar a los emprendedores

Despiden el año con una mateada y una feria de emprendedores navideña

Esperó ocho años para tener justicia, pero el hombre que mató a su hijo no irá a la cárcel

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La instalación y reposición de luces LED se hace en todos los barrios de Lomas.
Un programa de tres etapas.

Instalaron 4 mil luces LED para reforzar la iluminación en Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Rodrigo Acosta se va de Lanús después de 7 años dirigiendo la reserva.
Nuevo rumbo.

Rodrigo, el hermano del Laucha Acosta, se fue de Lanús y arregló con un club grande del interior