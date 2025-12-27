Simuló ser pasajero para asaltar a un chofer en Temperley: terminó detenido

Detuvieron a un delincuente que había asaltado a un chofer de aplicación en el barrio San José de Temperley . Lo atraparon después de cuatro meses de investigación. Ya habían arrestado a su cómplice.

El hecho ocurrió a principios de agosto. El conductor de una Renault Sandero aceptó un viaje desde Mirasol al 2700 y levantó a dos hombres y dos mujeres. A las pocas cuadras, ellas se bajaron y el viaje siguió con los otros dos pasajeros.

Al llegar al cruce de Mirasol y Suecia , los dos hombres sacaron un arma de fuego y amenazaron al chofer para que les entregara el vehículo . Le sacaron también su dinero, el celular y los documentos.

La Sandero apareció abandonada poco después, a cinco cuadras del lugar del robo. El chofer hizo la denuncia y aportó la descripción de todos los involucrados.

mirasol y suecia Mirasol y Suecia, la zona donde ocurrió el robo en Temperley.

Dos detenidos por el robo en San José

En la primera semana de octubre había sido arrestada una mujer de 46 años, señalada como la pasajera que había pedido el viaje. La Policía le secuestró su celular. El peritaje del teléfono terminó siendo clave para encontrar a uno de sus cómplices.

Los investigadores identificaron a un joven de 24 años, conocido por sus antecedentes delictivos en el barrio. Tras recibir la autorización del Juzgado de Garantías N°8 de Lomas de Zamora, se realizó un allanamiento para detenerlo.

El sujeto fue llevado a una dependencia policial, acusado de “robo doblemente calificado por su comisión en poblado y en banda, y por el empleo de arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada”. Quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 de Lomas de Zamora.