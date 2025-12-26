Matías Sproat, uno de los últimos ídolos de Brown de Adrogué, renovó su contrato

Para Brown de Adrogué las buenas noticias llegaron después de la Navidad . Es que el club comunicó la renovación de Matías Sproat , uno de los históricos de la institución Tricolor , quien seguirá perteneciendo al equipo hasta diciembre de 2026 en búsqueda del objetivo del ascenso a la Primera Nacional .

El capitán y emblema de la institución continuará por una temporada más, en lo que será su tercer ciclo en el club tras haber retornado en 2024. En aquella temporada, sufrió el descenso con Brown de Adrogué desde la Primera Nacional hacia la Primera B , y se quedó a pelearla para retornar a la segunda categoría del fútbol argentino aunque no se pudo cumplir el objetivo.

"La verdad que estoy muy feliz y contento. Todos sabemos el cariño que le tengo al club y acá me siento muy querido por la gente", aseguró Sproat en diálogo con Diario La Unión.

El mediocampista nació en La Plata , tiene 37 años y surgió de las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata . Sin embargo, realizó casi toda su carrera en el fútbol de ascenso en Argentina, ya que jugó en El Porvenir, Tristán Suarez, Comunicaciones, Villa San Carlos, Comunicaciones, Baracas Central, Juventud Antoniana y tres ciclos en Brown de Adrogué. Además, disputó una temporada con Sport Boys de Perú.

Con la institución de Adrogué consiguió los ascensos de 2013 y 2015 desde la Primera B hacia la Primera Nacional. Fue pieza importante de aquellas campañas y convirtió uno de los goles más importantes de su carrera el 3 de agosto de 2013 ante Independiente en Avellaneda, donde el Tricolor se impuso por 2 a 1 en su debut absoluto en la Primera Nacional.

El último año de Matías Sproat en Brown de Adrogué

A lo largo de toda la temporada 2025, Matías Sproat disputó 34 partidos con la camiseta de Brown de Adrogué, todos ellos como titular. Además, fue uno de los goleadores del equipo, con siete tantos. El más recordado del año fue el que hizo ante Midland, en Libertad, desde mitad de cancha.

De esta manera, el Tricolor se asegura que Matías Sproat siga en el club por una temporada más. La renovación del capitán es hasta diciembre de 2026. Sin dudas, el histórico futbolista defenderá nuevamente la camiseta del conjunto de Adrogué con la idea de devolverlo a la Primera Nacional. Irá en búsqueda de su tercer ascenso con la institución para seguir agigantando la leyenda.

"Siempre que se inicia un año el jugador arranca con mucha ilusión y con muchas ganas de pelear cosas. Se que tenemos que hacer las cosas mucho mejor que el torneo pasado para poder estar bien arriba", concluyó el histórico futbolista.