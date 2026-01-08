En 2023 jugó en Los Andes y ahora es refuerzo de Brown de Adrogué.

Brown de Adrogué sigue armando su nuevo plantel con miras a la próxima temporada de la Primera B y este jueves anunció la llegada de un nuevo refuerzo. Se trata del delantero Alan Visco , de último paso por Sacachispas, con pasado en Los Andes , que ya trabaja bajo las órdenes del DT Pablo Nieva.

Visco , de 28 años, fue uno de los futbolistas destacados del equipo de Villa Soldati en la última temporada Primera B, también cuenta con varios años en la divisional, y llega al Tricolor con la intensión de potenciar la faz ofensiva de un equipo que buscará pelear por el ascenso.

El extremo, que juega por la banda derecha, pero también puede hacerlo por izquierda, disputó 36 partidos en 2025, anotó cuatro goles y dio una asistencia. Disputó 20 partidos en el Torneo Apertura (15 de titular), 15 en el Torneo Clausura (6 de titular) y uno por Copa Argentina.

El atacante, que en 2023 vistió la camiseta de Los Andes, se convirtió en la sexta contratación de Brown de Adrogué en este mercado de pases , tras las firmas de Lucas Irusta (central/lateral derecho), Dante Cardozo (central/lateral izquierdo), Juan Ignacio Silva (volante central), Lucas Galván (volante ofensivo) y Bruno Báez (delantero).

Alan Visco es nuevo jugador de Brown. Es un delantero veloz, suele jugar por las bandas. Su último equipo fue Sacachispas, dónde fue titular. Ya se encuentra entrenando con el plantel y firmó hasta diciembre de este año



De esta manera, de a poco, el nuevo plantel a cargo de Pablo Nieva comienza a tomar forma, ya que también renovaron sus contratos el mediocampista Matías Sproat y el arquero Sebastián Giovini, dos de los mejores que tuvo el Tricolor en el 2025.

En medio de una importante renovación del plantel, el club oficializó hasta el momento cuatro bajas con miras a la próxima temporada de la Primera B.

Ellos son el mediocampista Lautaro Lovazzano, quien se despidió del club a través de las redes sociales, el defensor Aryrton Costa y el delantero Lucio Castillo, que rescindieron sus respectivos contratos con el club, y el delantero Brandon López, que pasó a préstamo a All Boys. También dejó el club Jonathan Cañete, uno de los goleadores del equipo en 2025.