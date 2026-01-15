Hicieron un mural en Temperley con 18 mil tapitas de plástico

El mural está en el ingreso a los consultorios externos del Esteves sobre la calle Garibaldi.

En el Hospital Esteves de Temperley inauguraron un mural creado con más de 18 mil tapitas de plástico recicladas en el marco de una iniciativa ambiental y comunitaria que involucró a vecinos , escuelas , comerciantes , artistas y profesionales de salud .

"El mural está en el ingreso a los consultorios externos del hospital y lo hicimos en articulación con el Municipio de Lomas de Zamora y el artista Marcial Lazarte. La obra representa la participación comunitaria, el desarrollo sostenible, el cuidado del ambiente y la salud mental como una construcción colectiva", destacaron desde el Esteves.

Vecinos, escuelas y comercios se encargaron de juntar y donar las tapitas de plástico para la realización del mural sobre la calle Garibaldi. A cargo del artista Marcial Lazarte , la obra se hizo a lo largo de 2 meses y tuvo la colaboración de diferentes personas que aportaron tiempo y compromiso.

"A las jornadas se sumaron trabajadores y trabajadoras del hospital, talleres de los consultorios externos, vecinas, vecinos, escuelas y comercios de la zona demostrando que, cuando la comunidad se involucra, el arte se transforma en un puente que une salud, ambiente y encuentro", remarcó la subsecretaria de Desarrollo Sostenible del Municipio, Fabiana Alfaya.

mural tapitas temperley4 En Lomas ya hay dos murales sostenibles hechos con tapitas de plástico.

Las áreas locales de Ambiente, Cultura y Salud formaron parte del proyecto que arrancó en agosto del año pasado con recorridas por los comercios cercanos al Esteves para difundir la realización del mural e invitarlos a sumarse a la campaña de recolección de tapitas mediante la entrega de bidones para su acopio.

En Lomas ya hay dos murales sostenibles hechos con tapitas de plásticos: el del Esteves y otro en el Parque Llavallol que se inauguró en mayo del 2025 con la participación de centros de jubilados, jardines, escuelas, sociedades de fomento, hogares, merenderos y asociaciones civiles de la localidad.

A través del Programa Corazones de Amor, en Lomas se juntan tapitas de plástico que son donadas a la Fundación Garrahan para fortalecer el sistema de salud y avanzar con el reciclado.

Todos los días se pueden dejar tapitas plásticas de gaseosas, aguas y jugos en los corazones metálicos instalados en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas), Parque Llavallol (Boulevard Santa Catalina y Libres del Sur), Parque Albertina (Homero 2601), Parque Santa Catalina (Soldado Brito y Manuela Pedraza), Parque Isabel La Católica de Parque Barón (Isabel la Católica y Presidente Perón), Parque San José (Caaguazú al 800), Parque Diego Maradona de Fiorito (Recondo 1200), Parque Finky de Turdera (Vicente López y San Basilio) y la Reserva Santa Catalina (Garibaldi 2400).

La Fundación Garrahan lleva adelante el Programa de Reciclado de Tapitas de Plástico desde 2006 con el propósito de potenciar el funcionamiento del hospital a través de la compra y reparación de equipamiento de alta complejidad, la adquisición de insumos, capacitación del equipo de salud, provisión de oxígeno y viáticos para pacientes, y el financiamiento de otros programas sanitarios. Con las tapitas que se donan al Garrahan también se fabrican diferentes productos sustentables como juegos de encastre, perchas ecológicas y ecoladrillos.