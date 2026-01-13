Un trío de jazz de Temperley ganó un premio internacional y hará una gira por Europa y China

El trío de Temperley Tres Latin Jazz ganó el premio Ibermúsicas 2025.

El trío de Temperley Tres Latin Jazz ganó el premio Ibermúsicas 2025 en la categoría de Movilidad Internacional, con su proyecto "La Odisea del Talud". El premio financiará la circulación internacional del grupo, que incluye una 7ª gira europea y su primera incursión en China durante 2026. Además, lanzará su séptimo álbum de estudio en formato vinilo.

La gira, programada entre enero y marzo de 2026, incluirá 30 conciertos y 4 actividades de mediación cultural en 9 países, consolidando circuitos existentes en Europa y estableciendo nuevos puentes con el mercado asiático. En Europa, el trío visitará Alemania, Italia, Francia, Suiza, Bélgica y Luxemburgo, con presentaciones en escenarios emblemáticos como B-Flat Berlin, Jazzclub Alluvium y Biella Jazz Club. En China, realizará 9 conciertos en ciudades como Shanghai, Nanjing, Wuhan y Hangzhou, en colaboración con la agencia local Dingg Music.

"Este reconocimiento de Ibermúsicas valida 18 años de trabajo independiente y nos permite proyectar la música argentina en circuitos internacionales de manera sostenible. No se trata solo de tocar; es construir redes que perduren", afirmó Federico Hilal, bajista y manager del grupo.

De Temperley al mundo El álbum, que da nombre al proyecto, representa la culminación de una búsqueda sonora que comenzó en 2008 en los barrios del sur de Buenos Aires. Fusiona jazz contemporáneo con ritmos argentinos como la milonga, la chacarera y el candombe, en un lenguaje que la prensa especializada ha definido como "una nueva definición del jazz argentino". Será el tercer vinilo en la discografía del grupo, que ya cuenta con 7 producciones.

Tres Latin Jazz está integrado por Nahuel Bailo (piano), Federico Hilal (bajo) y Gabriel Gall (batería). Con seis giras europeas previas y colaboraciones con figuras como el guitarrista francés Sylvain Luc, el trío se ha establecido como un referente del jazz de raíz argentina en el circuito internacional.

Temas Jazz