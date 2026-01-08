El emotivo video que publicó Banfield a 20 años de la muerte de Garrafa Sánchez

Se cumplen 20 años de un día fatídico para todos los hinchas de Banfield y del fútbol argentino. La muerte de José Luis Garrafa Sánchez en el 2006 fue un duro golpe para los fanáticos del Taladro y al cumplirse dos décadas de su pérdida, el club del sur del conurbano bonaerense publicó un video emotivo en sus redes sociales.

Tras su trágica muerte debido a un accidente con su moto en el 2006, los homenajes se suceden constantemente con el fin de rememorar su habilidad, su figura popular en el ascenso y su legado futbolístico , destacando el impacto de su vida y su pasión por el fútbol.

La publicación comienza con un agradecimiento a "Garrafa Eterno". Luego, el club expresó en sus redes sociales: "A 20 años de su adiós, la zurda de José Luis Sánchez sigue presente en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones".

A su vez, el video comienza con un mensaje emotivo del propio Garrafa Sánchez , quien sostuvo: "Gracias muchachos por recordarme y aunque yo no esté presente está mi bandera y eso me llena de orgullo".

Después, una secuencia con sus mejores goles y jugadas con la camiseta de Banfield acompañados por un tema musical en el que suena "la pelota está llorando desconsolada porque me contaron que el Garrafa no juega más". Sin dudas, un gran homenaje para uno de los últimos grandes ídolos del Taladro, quien es recordado año tras año por los fanáticos que supieron delirar con sus gambetas.

Embed



A 20 años de su adiós, la zurda de José Luis Sánchez sigue presente en cada recuerdo



Siempre en nuestros corazones pic.twitter.com/pQUe0lkgZa — Club A. Banfield (@CAB_oficial) January 8, 2026

El fatídico accidente que terminó con la vida de Garrafa Sánchez

El 6 de enero de 2006, mientras estaba realizando la pretemporada con Deportivo Laferrere, Garrafa decidió no descansar a la tarde y salió con su moto a disfrutar. Mientras conducía, intentó hacer un Wheelie (levantar la rueda delantera y hacer equilibrio solo con la trasera) y sufrió un duro accidente que dos días más tarde terminaría con su vida.

"El futbolista José Luis Sánchez, de Deportivo Laferrere, falleció hoy en la clínica Mariano Moreno, en el oeste del Gran Buenos Aires. Estaba afectado por un cuadro de muerte cerebral irreversible", fue el parte médico oficial que lanzó la clínica Mariano Moreno el 8 de enero de ese año.

A partir de ese preciso instante, Garrafa Sánchez se convirtió en leyenda y pasó a la eternidad para todos los hinchas de Banfield. Vistió la camiseta del Taladro durante 5 años, logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino en la recordada final ante Quilmes en el 2001 y disputó con Banfield la Copa Libertadores de América en 2005, quedando eliminado en cuartos de final a manos de River. Grabado a fuego en todos los corazones de los hinchas del fútbol argentino, Garrafa Eterno.