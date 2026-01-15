Se vende el emblemático chalet banfileño construido sobre un edificio frente al Obelisco

En el edificio funcionó la famosa mueblería de Rafael Díaz, quien también construyó el chalet para evitar el viaje desde Banfield a Capital.

El icónico Chalet Díaz , creado hace prácticamente un siglo por Rafael Díaz , un mueblero valenciano que se radicó en Banfield , se puso a la venta junto al edificio sobre el cual se construyó. Situado en las alturas de la Ciudad de Buenos Aires , frente al Obelisco , se transformó en un emblema y en una atracción inmobiliaria por su valor patrimonial.

“El chalecito de la 9 de Julio”, como se la conoce a esta construcción de dos plantas, se encuentra situada en la azotea del edificio ubicado en Sarmiento 1113/1117, espacio donde en las primeras décadas del siglo XX funcionó la Mueblería Díaz (perteneciente a Rafael Díaz), que obtuvo éxito a nivel nacional e internacional.

Con su negocio montado en pleno centro porteño, Díaz decidió construir en el décimo piso del edificio de su propiedad, un chalet con el propósito de tener un espacio dónde almorzar y dormir la siesta , evitando así la vuelta a Banfield durante las tardes.

En 1927 se estrenó la vivienda , siendo toda una rareza en la zona: el inmueble se ubicó en las alturas incluso antes de la construcción del Obelisco (en 1936, el cual está situado a apenas 100 metros) y también llegó a “ver” la inauguración del primer tramo de la Avenida 9 de Julio, en 1937.

Chalet Díaz 1 La Ciudad de Buenos Aires crece, bajo la "mirada" del chalet.

Asimismo, en 1929 se colocó una antena de radio y, mediante la frecuencia 630 del dial, Rafael Díaz lanzó LOK Radio Muebles Díaz, donde realizaba promociones del negocio y trasmitía música (con el paso del tiempo, esa frecuencia pasó a ser la de Radio Rivadavia).

Una maravilla arquitectónica frente al Obelisco

El chalet posee aproximadamente 200 metros cuadrados y conserva en muy buen estado muchos aspectos de la época. Sin dudas, uno de sus grandes atractivos es la privilegiada vista que tiene hacia el centro porteño, llamando la atención de los transeúntes.

Chalet Díaz 10 El chalet tiene una vista privilegiada de la Ciudad de Buenos Aires. Gabriel Costa

La venta contempla, además del chalet, el edificio completo en donde funcionó la mueblería, hasta 1985, que después se reconvirtió en oficinas: son más de 10 mil metros cuadrados construidos, con casi 8 mil metros cuadrados de despachos (situados en nueve pisos), una planta baja con local, un subsuelo con cocheras y la famosa azotea del décimo piso con la vivienda. Su valor en el mercado es de US$8 millones.

La comercialización está a cargo del corredor inmobiliario Sergio Esteban Romaniuk, (Matricula: CUCICBA N°3148, Tomo N°1, Folio N°118); adherido al Sistema Coldwell Banker SER, con captación de la Licenciada Gabriela Papaianni (asesora inmobiliaria).

“Los bisnietos y tataranietos de Rafael Díaz decidieron poner en venta el edificio y el chalet. El interés por este espacio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires debería ser por parte de alguna importante empresa nacional o internacional que también pueda hacer uso de la vivienda, ya que es un lugar ideal para fines comerciales como puede ser la apertura de una universidad, un shopping o incluso un restaurante de nivel”, le aclaró Gabriela a este medio, que rápidamente indicó que ya tuvieron consultas por parte de interesados.

"Los bisnietos y tataranietos de Rafael Díaz decidieron poner en venta el edificio y el chalet. El interés por este espacio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires debería ser por parte de alguna importante empresa nacional o internacional que también pueda hacer uso de la vivienda, ya que es un lugar ideal para fines comerciales como puede ser la apertura de una universidad, un shopping o incluso un restaurante de nivel

Declarado en 2014 como patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires (en la categoría “Sitios o Lugares Históricos”, bajo el marco de la Ley 1227), el chalet no puede ser modificado sin previa intervención de la Secretaría de Cultura.