Banfield: una vecina deberá pagar $12 millones por hostigar y amenazar a una familia

La Justicia de Lomas de Zamora condenó a una vecina a pagar más de $12 millones de indemnización a un matrimonio y su hija menor de edad, por distintos episodios de violencia verbal y amenazas de muerte en un edificio de la localidad de Banfield .

La denuncia fue formulada por un hombre y una mujer , propietarios de una peluquería en el centro comercial de Banfield. El conflicto se desató en el edificio donde ambos convivían junto a su hija de 5 años .

Los demandantes aseguraron que el problema empezó cuando el hombre se incorporó al Consejo de Administración del consorcio del edificio para ayudar con el cobro de expensas a los residentes deudores. En ese contexto, una vecina morosa habría increpado al matrimonio varias veces para frenar la ejecución judicial de la deuda.

Con el tiempo, estos episodios de hostigamiento empeoraron cada vez más. El matrimonio denunció amenazas de muerte, insultos e intimidaciones, todo esto frente a su hija pequeña . En algunas ocasiones tuvieron que llamar a la Policía y pedir una orden para limitar el acercamiento de la vecina.

Sentencia con indemnización millonaria

Tribunales de Lomas de Zamora. Tribunales de Lomas de Zamora.

La causa fue llevada adelante por el Juzgado en lo Civil y Comercial N°10 de Lomas de Zamora. La vecina acusada negó todas las acusaciones y alegó que todo se trataba de una represalia del matrimonio para acallar sus reclamos por supuestas irregularidades en la administración.

Sin embargo, el tribunal dio por probado el fuerte hostigamiento de la mujer hacia sus vecinos y el daño emocional que les produjo, sobre todo a la nena menor de edad. Los testimonios de vecinos que presenciaron las agresiones, sumado a las pericias psicológicas, ayudaron para acreditar los hechos denunciados por la pareja.

En la sentencia, el tribunal subrayó la vulneración a derechos como el honor, la dignidad y la tranquilidad en el hogar. Fue así como se estableció una indemnización que compense el daño a la salud psicofísica y el daño moral.

La vecina demandada fue condenada a pagarle $1.800.000 a cada uno de los adultos y otros $9.000.000 a la hija menor, lo cual totaliza $12.600.000 en total.