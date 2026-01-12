Apuñaló a una jubilada en Temperley y le prendió fuego la casa: lo condenaron

La Justicia de Lomas de Zamora condenó a 14 años de prisión a un delincuente que apuñaló a una jubilada e incendió su casa durante una entradera ocurrida en la localidad de Temperley durante la pandemia.

En el banquillo de los acusados estuvo Cristian Sayago Borges , de 38 años, quien llegó a juicio acusado de los delitos de “robo calificado por el empleo de arma en concurso real con homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 de Lomas de Zamora dio por probado que el sujeto ingresó a la vivienda el 17 de noviembre de 2020, engañando a una mujer de 75 años con la excusa de hacer tareas de refacción, para luego apuñalarla con un destornillador y prender fuego la casa .

En consecuencia, Sayago Borges, que había sido detenido por efectivos de la DDI de Lomas de Zamora poco después del hecho, fue sentenciado a 14 años de cárcel .

El caso había sido investigado por la Unidad Funcional de Instrucción Nº11 de Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Cómo fue la violenta entradera en Temperley

entradera El lugar donde ocurrió la violenta entradera, en Temperley.

El caso ocurrió el 17 de noviembre de 2020 en un PH ubicada en el cruce de las calles San Roque y 25 de Mayo. La víctima fue una mujer de 75 años.

Según se pudo establecer, el delincuente irrumpió en la vivienda junto a un cómplice, atacó con un destornillador a la dueña de casa y la ató, para luego robarle sus ahorros, según informaron fuentes policiales a La Unión. Acto seguido, prendieron fuego la vivienda y escaparon.

Un vecino se dio cuenta del humo y no tardó en ver a la señora tirada en la vereda, atada de pies y manos con cables, y mucha sangre producto de los puntazos que había recibido en el pecho. Apenas la socorrió, ella le contó que la habían engañado: el delincuente que la ató era el hermano de su yerno y había llegado al lugar con la excusa de hacer tareas de refacción.