Intento de entradera en Banfield con cuatro detenidos y un policía herido por caer de un techo

Cuatro delincuentes de entre 19 y 38 años fueron detenidos por un intento de entradera en la casa de una pareja de jubilados, en Banfield . Durante la persecución , un efectivo del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora resultó herido al caer de un techo.

Según consta en el parte oficial del caso ocurrido días atrás, los uniformados se encontraban en plena recorrido de rutina sobre la calle Tucumán al 1100, cuando fueron alertados por un vecino de 80 años sobre la presencia de los malvivientes en el interior de su vivienda.

Voceros oficiales de la Policía Bonaerense indicaron a La Unión que la víctima se encontraba con su concubina de 88 años al momento del ingreso de la banda delictiva. Los cuatro ladrones saltaron la reja, pero escaparon por los techos cuando llegaron los funcionarios policiales, y trataron de esconderse en las propiedades linderas.

Vía radial, los uniformados solicitaron refuerzos para rodear la manzana. Gracias al operativo cerrojo, lograron encontrar a los acusados ocultos en el vecindario: se trata de cuatro hombres de 19, 20, 21, y 38 años que carecen de impedimentos legales.

Un policía herido tras frustrar la entradera

El saldo negativo del procedimiento fue lo sucedido con uno de los agentes que, en medio de la persecución, cayó a un patio interior al vencer la chapa de un techo que había pisado. Sin embargo, solo sufrió traumatismos leves, sin riesgo de vida, mientras que los damnificados resultaron ilesos.

Los detenidos quedaron a disposición de la UFI 19 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Pablo Rossi, que caratuló la causa por el delito de "tentativa de robo doblemente agravado, por cometerse en poblado y en banda, y por escalamiento".