Son de Lomas de Zamora y los detuvieron por una entradera en La Plata

Tres personas oriundas de Lomas de Zamora fueron detenidas por la Policía, acusadas de participar de una entradera en la ciudad de La Plata , que tuvo como víctima a una jubilada.

El robo ocurrió este domingo en una vivienda ubicada en la calle 421 bis . Los ladrones ingresaron por la puerta principal y ataron a la dueña, de 74 años . Le robaron sus ahorros y varios objetos de valor.

Tras la denuncia, efectivos policiales analizaron las cámaras de seguridad de la zona y lograron identificar un Volkswagen Bora negro involucrado en el hecho. Inmediatamente se implementó un operativo cerrojo para interceptar al vehículo en el cruce de 419 y 27 .

Al volante se encontraba una mujer de 32 años, con domicilio en Lomas de Zamora , quien admitió haber llevado a tres sujetos hacia la casa de la víctima. Dentro del auto encontraron dos celulares y el DNI de un sospechoso. Se cree que ella les brindaba apoyo externo mientras asaltaban la vivienda.

Horas después, los investigadores identificaron un Volkswagen Voyage gris con características similares a las de otro vehículo que también estuvo involucrado en el robo. Tras reconstruir su recorrido, identificaron dónde estaba y fueron hacia allá.

De esa manera, los policías pudieron encontraron a dos integrantes más de la banda. Se trataba de dos hombres de 30 y 39 años, también domiciliados en Lomas de Zamora, quienes no pudieron explicar su presencia en el lugar ni tampoco la procedencia del auto, que no figuraba a nombre de ninguno de ellos. En el interior del vehículo, los uniformados encontraron seis paquetes de Mercado Libre y tres celulares se sumarán a los objetos investigados.

Cuando trasladaron a estos dos sospechosos a la Comisaría 12ª de La Plata, la mujer lomense detenida anteriormente los reconoció como integrantes de la banda delictiva que participó de la entradera. Los tres detenidos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.