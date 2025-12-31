Villa Galicia: baleó a una mujer, estaba libre por ser menor, pero volvió a caer por una entradera

La Policía detuvo a una banda que intentó desvalijar una casa en Villa Galicia .

Uno de los tres delincuentes que fueron detenidos en Villa Galicia días atrás, luego de una entradera frustrada gracias al rápido accionar de la Policía, resultó ser un peligroso malviviente al que se le atribuye un grave ataque cometido en Temperley, en febrero pasado.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que se trata de un joven de 16 años, considerado uno de los autores del ataque en contra de Lorena Mirarchi , la mujer baleada , que perdió una pierna como consecuencia de la terrible agresión de motochorros .

Los tres acusados cayeron el 21 de diciembre pasado , cuando intentaron desvalijar una casa ubicada en Anatole France y Cerrito, donde llegaron los efectivos del Comando de Patrullas y la Policía Local de Lomas de Zamora , alertados por los vecinos.

Las víctimas advirtieron que fueron agredidas por una banda que entró a la vivienda, luego de forzar una ventana. La oportuna llegada de los uniformados impidió que concretaran el robo.

Detenidos en Villa Galicia Los tres detenidos por la entradera frustrada en Villa Galicia.

Además de la captura del peligroso delincuente, cayeron otros dos, de 20 y 16 años cada uno, mientras que el resto de la banda escapó a bordo de una auto Volkswagen Gol color gris. Uno de los menores tenía pedido de captura por robo agravado desde 25 de septiembre pasado, solicitado por la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Lomas.

En poder de los detenidos, los funcionarios policiales secuestraron $2 millones, relojes y otros elementos de la propiedad de los damnificados, como así también un bolso con guantes y herramientas para violentar rejas y aberturas.

Juicio por la mujer baleada en Temperley

La Justicia de Garantías de Lomas de Zamora hizo lugar al pedido de elevación a juicio oral contra tres de los acusados. De esta manera, serán juzgados el año próximo, en una fecha a determinar. Además, resta definir cuál será el tribunal que se hará cargo del juicio.

Los tres jóvenes quedaron imputados por los delitos de “tentativa de robo” y “homicidio en grado de tentativa” por el ataque cometido en febrero pasado.

Fuentes oficiales del caso indicaron a La Unión que dos de los acusados que prestaron declaración se desligaron del hecho, y aseguraron que "no tuvieron nada que ver", mientras que el tercero apuntó directamente contra el menor que los acompañaba: "Él fue el que disparó".

Por su parte, la fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil interviniente declaró no punible al adolescente, ya que era (y sigue siendo) menor de edad. En consecuencia, se ordenó su excarcelación, pese a que los investigadores le atribuían el disparo que hirió a la víctima. De esta manera, la causa siguió contra los otros tres detenidos.