Banfield homenajeó a uno de sus médicos más queridos: el reconocimiento a Martín Ruiz

Los vecinos de Banfield le agradecieron al médico por su vocación de servicio en la comunidad.

El neumonólogo Martín Ruiz , vecino de Banfield , fue distinguido con un emotivo reconocimiento durante los festejos por los Reyes Magos que se realizaron en la ciudad, en un homenaje cargado de aplausos y afecto por su extensa trayectoria y compromiso con la salud pública.

En diálogo con el Diario La Unión , Martín se mostró visiblemente emocionado. Los vecinos le brindaron todo el cariño y le agradecieron su dedicación y profesionalismo como médico del Hospital Gandulfo , donde trabaja hace más de cuatro décadas.

El homenaje se comenzó a gestar gracias a la iniciativa de Eduardo Donato, comerciante de Banfield, quien invitó a Ruiz a ser parte de los festejos de los Reyes Magos que se hicieron el pasado lunes. “A la caravana voy todos los años y allí la Cámara de Comercio, Industria y Bienes Raíces de la ciudad, junto al Municipio, me dieron la sorpresa de hacerme subir al escenario para entregarme un diploma”, contó.

A la caravana voy todos los años y allí la Cámara de Comercio, Industria y Bienes Raíces de la ciudad, junto al Municipio, me dieron la sorpresa de hacerme subir al escenario para entregarme un diploma A la caravana voy todos los años y allí la Cámara de Comercio, Industria y Bienes Raíces de la ciudad, junto al Municipio, me dieron la sorpresa de hacerme subir al escenario para entregarme un diploma

Martín es hijo de una lomense y nació en La Clínica Maternal. De chico “vivía prácticamente todos los días en el Country de Banfield”, estudió la primaria en el Colegio Sagrada Familia y realizó la secundaria en la Escuela Normal Antonio Mentruyt, “Soy súper banfileño”, aclamó.

Su vocación de servicio y sus ganas de ayudar a los demás lo llevaron a recibirse como médico neumonólogo, profesión que ejerce en el Hospital Gandulfo hace ya 42 años. “Que me hayan hecho un homenaje en Banfield es un sueño. Además, mi familia, mis amigos y mis pacientes lo presenciaron, eso no tiene precio: fue como tocar el cielo, no hay plata que pueda comprar esa sensación que sentí”, dijo Ruiz.

29a4db23-28f6-490b-875c-cfe0f0288eb0 Los comerciantes de Banfield fueron los artífices del reconocimiento para Martín Ruiz.

Que me hayan hecho un homenaje en Banfield es un sueño. Además, mi familia, mis amigos y mis pacientes lo presenciaron, eso no tiene precio: fue como tocar el cielo, no hay plata que pueda comprar esa sensación que sentí Que me hayan hecho un homenaje en Banfield es un sueño. Además, mi familia, mis amigos y mis pacientes lo presenciaron, eso no tiene precio: fue como tocar el cielo, no hay plata que pueda comprar esa sensación que sentí

Ezequiel, hijo de Martín, se sumó a la charla y se mostró feliz por el homenaje que le hicieron a su padre. “Mi papá ama Banfield y es lo que siempre nos inculcó. Ver cómo le devuelven todo ese cariño fue muy lindo. Después de la final del Mundial de Qatar habrá sido el día más feliz de su vida”, dijo, entre risas.

“La verdad es que me sentí el cuarto rey mago. Mucha gente me saludó y me felicitó, fue una caricia al corazón. No fue un día más, fue mi regalo de Reyes”, concluyó Martín.