martes 06 de enero de 2026
6 de enero de 2026
El Club Cludias de Banfield arranca el 2026 con dos ferias de emprendedores

Las jornadas se harán el 10 y el 25 de enero en el corazón de Banfield. Aún hay cupos disponibles para que se anoten los emprendedores.

Diariolaunion | Damián Grassi
Por Damián Grassi
El Club Cludias de Banfield no se toma descanso y arranca el 2026 con dos ferias de emprendedores pensadas para que los artesanos puedan generar un ingreso económico. La primera edición se hará el sábado 10 de enero, mientras que la segunda se llevará a cabo el domingo 25 de enero: aún hay cupos disponibles.

Josefina De Michelis, quien es parte del Club Cludias y está al frente de la organización de las ferias, dialogó con este medio y explicó que ambas ediciones, que cuentan con entrada libre y gratuita, se desarrollarán de 17 a 21 en la sede de la institución, la cual se encuentra ubicada en Rincón al 900 (esquina Campos).

Ambas ediciones, que cuentan con entrada libre y gratuita, se desarrollarán de 17 a 21 en la sede de la institución, la cual se encuentra ubicada en Rincón al 900 (esquina Campos). Ambas ediciones, que cuentan con entrada libre y gratuita, se desarrollarán de 17 a 21 en la sede de la institución, la cual se encuentra ubicada en Rincón al 900 (esquina Campos).

En las ferias, los vecinos de Lomas encontrarán una amplia variedad de rubros, entre ellos indumentaria para infantes y adultos, alimentos, pastelería, calzados, lencería, accesorios, decoración, marroquinería, pastelería, sahumerios, maquillaje, tejidos, electrónica y artículos para mascotas.

Una opción diferente en Banfield

Las ferias del Club Cludias se realizan desde 2018 y, en los últimos años, ganaron una popularidad en el barrio a base de buena organización y camaradería entre artesanos y vecinos. La mayoría de sus ediciones superan el centenar de puestos e incluso hay ocasiones donde quedan con lista de espera.

“Estoy muy contenta por empezar un nuevo año con nuevas ferias, espero que este 2026 sea exitoso y que los emprendedores nos sigan acompañando como hasta ahora”, indicó Josefina, con cierta emoción. Inmediatamente admitió que desde la institución ya están planificando obras para mejorar las instalaciones, todo con el objetivo de sumar más artesanos a cada edición: “Existe un proyecto para poder hacer la vereda del club, lo que nos brindará un nuevo espacio para los stands. Se viene un gran año para todos”.

Desde la organización indicaron que aún hay cupos para las ferias del sábado 10 y del domingo 25. Los vecinos que tengan un emprendimiento y estén interesados en participar pueden enviar un WhatsApp al 11 64941016 (Josefina) o un mensaje directo al Instagram de la feria: por esos medios se le notificará a cada artesano el valor del stand.

