Multitudinaria caravana de Reyes Magos en San José, organizada por el Club de Leones

El Club de Leones de San José realizó ayer la tradicional caravana de Reyes Magos , donde los personajes provenientes de Oriente recorrieron las calles del barrio repartiendo golosinas, juguetes y mucha alegría. Una multitud acompañó el recorrido, que se hace desde 1981.

Comenzó en la sede del Club de Leones de San José (Jujuy 550) y transitó las calles comerciales de los distritos de Lomas y Almirante Brown. A medida que avanzó la caravana, una gran cantidad de vecinos se acoplaron para seguir los pasos de los Reyes Magos.

Cerca de 2 mil bolsas de caramelos y 500 juguetes fueron repartidos durante la obra de servicio, lo cual fue posible gracias a las donaciones de distintos comerciantes de la zona, como así también por la ayuda de la Cámara de Comercio San José Lomas de Zamora y de la Unión de Comerciantes De San José Almirante Brown.

“Este año, la comisión reactivó su membresía y abrió las puertas a familiares y amigos para incluirlos en esta obra tan emblemática. La caravana superó las expectativas”, indicó Darío Crespín , integrante del Club de Leones de San José.

Natalia, nieta de uno de los Leones fundadores del Club de Leones de San José (quien hace más de cuatro décadas se disfraza de Melchor), estuvo presente en el recorrido y expresó: “La caravana representa estar en comunidad con San José. Toda mi familia es del barrio y no hay nada más lindo que poder colaborar con los vecinos. La cara de felicidad de los más chicos, que acercan su cartita con toda su inocencia y amor, es espectacular”.

Si bien la primera caravana fue en 1981, la idea surgió un año antes cuando los socios fundadores de la institución se vistieron de payasos para repartir caramelos por la zona. Fue en ese momento cuando decidieron, a partir del siguiente año, encarnar a los Reyes Magos, llevando a cabo la primera caravana en San José.

“Para nosotros es un orgullo enorme poder continuar con esta obra tan representativa para el club y el barrio. Hace más de cuatro décadas que estamos contribuyendo a mantener la ilusión de los niños y a generar nostalgia en los adultos”, concluyó Darío.