Los Reyes Magos llegaron a Lomas de Zamora y repitieron una noche inolvidable

La caravana de los Reyes Magos arrancó 20.45. Arrancó en Meeks y siguió por Boedo.

Con el apoyo del Municipio de Lomas y la Cámara de Comercio local, la iniciativa comenzó al atardecer con espectáculos locales que le pusieron música y color a la jornada y aminoraron la espera. Burbujas, tambores, malabares y la guerra de espuma fueron protagonistas de un evento que siempre es muy esperado por los lomenses.

La llegada de los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron apenas pasadas las 20.45 a Meeks y Laprida, donde los esperaban cientos de niños para entregarles las cartas con los deseos. Fueron escoltados por los Bomberos de Lomas y El Ensamble Percusión que armó una fiesta en pleno centro lomense. "Estamos desde las 20 esperando a los Reyes, es la ilusión de todos los años. Y siempre está tan bien organizado que da gusto venir. Esta vez el clima ayudó más que el año pasado, no hizo tanto calor, lo disfrutamos un montón", destacó Esteban Domínguez, de 37 años.

Los chicos se desesperaban por darles la mano, tocarlos y entregarles sus cartas, por lo que la caravana fue muy despacio. Luego de hacer tres cuadras por Boedo, las camionetas que trasportaban a los Reyes Magos pararon para que ellos puedan subirse al escenario montado frente a la Plaza Grigera, donde los esperaban el obispo Jorge Lugones y autoridades municipales. Junto al pesebre viviente, se vivieron los más emotivos momentos para después terminar con un show de luces en el Palacio Municipal.

El recorrido terminó en el Círculo Católico Obrero, por lo que en total hicieron cinco cuadras por la avenida Hipólito Yrigoyen que estuvo colmada de familias. "Venimos con mis hijos todos los años, así como mis padres me traían a mí cuando era chiquita. Es una tradición que seguimos manteniendo porque nos encanta la fecha, la organización, el ambiente festivo que hay en Lomas", remarcó Romina Pereyra, de 42 años. La noche de los Reyes Magos, en fotos: image image image image image image image

