Qué calles estarán afectadas por el desfile de los Reyes Magos en Lomas de Zamora

El desfile de los Reyes Magos en Lomas es multitudinario.

Llegó uno de los días más esperados por las familias: el tradicional desfile de los Reyes Magos que este año cumple 95 años en Lomas de Zamora. Pero ¿qué tienen que saber los vecinos a la hora de circular por la zona céntrica de Lomas Oeste?¿Qué calles estarán afectadas por la caravana.

Impulsado por el Círculo Católico de Obreros de Lomas de Zamora, el Municipio y la Cámara Regional de Comercio e Industria local, el punto de partida del desfile es en Meeks y Laprida, a las 20.30. Por estas horas de la tarde, por el armado del escenario, sólo están afectados dos carriles de la avenida Hipólito Yrigoyen, frente a la Plaza Grigera, entre Sáenz y Portela. Hay personal de tránsito para ordenar en caso de ser necesario.

El recorrido total del desfile en Lomas Oeste Los Reyes Magos hacen solo una cuadra por Laprida y luego bajan por Boedo tres cuadras hasta llegar a Hipólito Yrigoyen. Por la avenida hacen una cuadra hasta llegar al escenario, entre Sáenz y Portela.

image El recorrido de esta noche de los Reyes Magos. Ahí se realizará el pesebre viviente y el tradicional show de luces, con la presencia del obispo Jorge Lugones y autoridades municipales. Luego, la caravana se dirigirá hasta el Círculo Católico de Obreros de Lomas de Zamora, sobre Hipólito Yrigoyen, entre Pereyra Lucena y Castelli. Allí es el punto final del recorrido.

Hay que considerar que los alrededores de la plaza estarán colmados de gente. Es por eso que quienes estén en el centro de Lomas y quieran cruzar del lado Este deberá ir por el cruce de Loria, sino ir hasta Las Heras, ahí cruzar la avenida hasta Acevedo para retornar y cruzar por el bajo nivel de Pereyra Lucena. O, también, ir por Alem hasta el cruce de Larroque. Es que las calles más afectadas serán Meeks, Boedo, Sáenz, Rivera, Portela y Pereyra Lucena, además de la avenida.

