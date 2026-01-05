lunes 05 de enero de 2026
5 de enero de 2026
Para disfrutar.

Hoy desfilan los Reyes Magos por las calles de Lomas de Zamora

Hoy, desde las 20.30, Los Reyes magos harán el tradicional desfile por las calles de Lomas de Zamora. El punto central será en Meeks y Laprida.

Este lunes se realizará la 95° edición del desfile de los Reyes Magos por las calles de Lomas de Zamora. El evento está organizado por el Municipio, junto al Círculo Católico de Obreros y la Cámara de Comercio. El punto central del festejo será en la esquina de Meeks y Laprida.

Melchor, Gaspar y Baltasar estarán a bordo de una caravana que arrancará a las 20.30. Luego recorrerán tres cuadras por Boedo para luego pasar por la Avenida Hipólito Yrigoyen hasta llegar a la Plaza Grigera, donde habrá un escenario con el pesebre viviente.

"Ya son 95 años, un número muy importante para un desfile que se viene haciendo de forma ininterrumpida y es una tradición muy linda que se pasa de generación en generación. La cantidad de gente que vino el año pasado fue impresionante así que tenemos grandes expectativas de vivir otra noche especial junto a los chicos y las familias", destacó el presidente del Círculo Católico, Oscar Cioffi.

"Lo hacen con un cariño increíble y la gente se los agradece un montón. Los trajes los tenemos guardados bajo siete llaves porque las telas son difíciles de conseguir y hace varios años se hizo un trabajo minucioso para que sean lo más parecido a la época", comentó Cioffi.

Los Reyes Magos desfilarán también por las calles de Banfield

Los Reyes Magos también estarán presentes para los vecinos de Banfield, dado que también desfilarán este lunes. La caravana comenzará a las 19 en la esquina de Vergara y Maipú, y luego recorrerán cuatro cuadras de Maipú hasta llegar al cruce con Viamonte, donde habrá shows en vivo y actividades para disfrutar en familia.

Desde las 17.30, los chicos y chicas podrán acercarse a la Juguetería Ingenium (Maipu 256) para sacarse fotos con los Reyes y llevarse un lindo recuerdo. Esta iniciativa es impulsada por la Cámara de Comercio de Banfield junto a la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

