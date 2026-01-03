Se viene la primera feria del año en la Plaza Colón de Temperley, con el espíritu de los Reyes Magos

El colectivo Temperley Tiene Memoria realizará la primera feria de emprendedores del año en la Plaza Colón, la cual tendrá como temática la llegada de los Reyes Magos. La jornada se hará este domingo 4 de enero, con entrada libre y gratuita.
Decenas de emprendedores se reunirán en Temperley para vender sus artesanías. Los vecinos podrán aprovechar a comprar los regalos para los Reyes Magos.
El colectivo Temperley Tiene Memoria realizará la primera feria de emprendedores del año en la Plaza Colón, la cual tendrá como temática la llegada de los Reyes Magos. La jornada se hará este domingo 4 de enero, con entrada libre y gratuita.
Patricia Rodríguez, integrante del colectivo Temperley Tiene Memoria y quien está a cargo de la organización de las ferias, explicó que la feria comenzará a partir de las 16 y se llevará a cabo en el espacio público que se encuentra ubicado en la intersección de las calles Álzaga y José Martí.
En la feria, que se extenderá hasta aproximadamente las 21, los vecinos de Lomas encontrarán una gran variedad de puestos que estarán distribuidos por toda la Plaza Colón. Indumentaria para niños, adolescentes y adultos, accesorios, sahumerios, bijouterie, decoración, artículos de librería, gastronomía, plantas y juguetes, entre otros, son algunos de los stands que habrá a disposición durante la jornada.
Debido a la cercanía de la feria de emprendedores con la llegada de los Reyes Magos, los artesanos podrán aprovechar para generar un ingreso económico a partir de las ventas. Por su parte, los vecinos tendrán la posibilidad de comprar los obsequios y, de paso, ayudar a los emprendimientos locales que todas las semanas colocan sus puestos en la Plaza Colón.
“Esta primera feria comienza con la esperanza de seguir construyendo desde la humanidad y desde formas alternativas que hagan frente a la actual crisis económica del país, tal como lo venimos haciendo desde años anteriores”, indicó Patricia, muy comprometida y orgullosa de la continuación de las ferias en el espacio público de Temperley.
Desde la organización explicaron que las ferias cuentan con cupos a disposición para aquellos artesanos de Lomas (que sean de distintos rubros) que quieran ser parte de las próximas ediciones. Los interesados en sumarse a las ferias del 2026 ya pueden contactarse con el colectivo Temperley Tiene Memoria a través de un mensaje directo al Instagram o al Facebook.