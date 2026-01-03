Se viene un nuevo desfile de Reyes Magos por las calles de Lomas de Zamora

Por su historia, tradición y convocatoria, el desfile de Reyes Magos es la fiesta popular más importante que tiene Lomas de Zamora . Este lunes se realizará la 95° edición del evento organizado por el Municipio junto al Círculo Católico de Obreros y la Cámara de Comercio.

Melchor , Gaspar y Baltasar estarán a bordo de una caravana que arrancará a las 20.30 en el cruce de Meeks y Laprida . Luego harán tres cuadras por Boedo y después pasarán por la Avenida Hipólito Yrigoyen hasta llegar a la Plaza Grigera , donde habrá un escenario con el pesebre viviente .

"Ya son 95 años, un número muy importante para un desfile que se viene haciendo de forma ininterrumpida y es una tradición muy linda que se pasa de generación en generación. La cantidad de gente que vino el año pasado fue impresionante así que tenemos grandes expectativas de vivir otra noche especial junto a los chicos y las familias", destacó el presidente del Círculo Católico, Oscar Cioffi.

Pablo María (Melchor), Carlos Romanatti (Gaspar) y Pablo Ramón (Melchor) son los miembros del Círculo que nuevamente personificarán a los Reyes Magos, recibirán las cartitas con los deseos de los más pequeños y lucirán las clásicas vestimentas y coronas. "Lo hacen con un cariño increíble y la gente se los agradece un montón. Los trajes los tenemos guardados bajo siete llaves porque las telas son difíciles de conseguir y hace varios años se hizo un trabajo minucioso para que sean lo más parecido a la época", indicó Cioffi, quien agregó: "Lo mismo ocurre con las coronas que tienen más de 30 años y fueron hechas por la familia Pallarols ".

En un principio, los trajes se alquilaban en una sastrería artística ubicada en Capital y años después se confeccionaron de forma manual, visitando las Embajadas de Medio Oriente para asesorarse sobre los tipos de telas y estampados representativos de la época.

reyes lomas5 El cierre será en la Plaza Grigera con un show de fuegos artificiales de bajo impacto sonoro.

En la previa del desfile habrá números de circo a cargo de artistas locales y las presentaciones de la Banda Municipal y de El Ensamble Percusión con su sonido murguero. Mientras que el cierre en la Grigera será con un espectáculo de luces de bajo impacto sonoro. La caravana, que terminará su recorrida en la sede del Círculo Católico (Yrigoyen y Castelli), también visitará el Hospital Gandulfo y los hogares Pereyra y San Roque para llevar juguetes y accesorios destinados a las personas adultas mayores.

"Mi papá fue el encargado del desfile desde 1970 hasta 2010 y después lo continué yo, así que me emociona seguir la tradición y hoy estar acompañado por mis hijas que son colaboradoras y ayudan un montón. Es algo que nos gusta y hacemos con alegría", remarcó Oscar.

Las calles de Banfield también se llenarán de ilusión y alegría con la llegada de los Reyes Magos, quienes desfilarán este lunes en una nueva edición del encuentro organizado por el Municipio junto con la Cámara de Comercio, Industria y Bienes Raíces de la ciudad. La caravana comenzará a las 19 en Vergara y Maipú, y luego recorrerán cuatro cuadras de Maipú hasta llegar al cruce con Viamonte, donde habrá shows en vivo y actividades para disfrutar en familia.

Desde las 17.30, los chicos y chicas podrán acercarse a la Juguetería Ingenium (Maipu 256) para sacarse fotos con los Reyes y llevarse un lindo recuerdo. Esta iniciativa es impulsada por la Cámara de Comercio de Banfield junto a la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.