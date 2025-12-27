La propuesta de juicio para juzgar al hombre que mató a su amigo en Temperley

El hombre que mató a su amigo será juzgado en Lomas de Zamora .

El hombre que atropelló y mató a su amigo en el barrio San José de Temperley , podría ser juzgado en un juicio abreviado en los Tribunales de Lomas de Zamora , con fecha todavía a confirmar por las autoridades intervinientes en el caso.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que hubo una propuesta para que el imputado, identificado como Braian Javier Mendieta , sea enjuiciado bajo esa modalidad. Sin embargo, esa modalidad todavía no fue por las partes.

Días atrás, fue designado el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 del Departamento Judicial de Lomas para estar a cargo de los debates, que aún carecen de fecha para su inicio.

Mientras tanto, el sujeto procesado cumple prisión preventiva por el hecho ocurrido 2 de agosto de este año, luego de que lo habría sido una discusión que derivó en una tragedia.

Durante la instrucción de la causa, a cargo de la UFI 19 de Lomas, los investigadores determinaron que SMendieta, conocido con el apodo de "El Colo", embistió al joven de 25 años que perdió la vida, producto de un fuerte golpe en la cabeza y lesiones internas.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, todo comenzó cuando ambos discutieron mientras tomaban bebidas alcohólicas. El intercambio de palabras subió de tono, hasta que el presunto homicida decidió irse, aunque luego regresó.

Atropelló y mató a su amigo en Temperley

El sujeto procesado se subió a su Peugeot 206, aceleró y atropelló a su amigo desde atrás. El violento impacto provocó que la víctima muriera en el instante, en el cruce de las calles El Trébol y Defensa.

Los vecinos llamaron al 911 y así llegaron al lugar efectivos de la Comisaría 6ª de San José, Temperley, junto con una ambulancia. El personal de salud constató la muerte del joven de 25 años producto de un fuerte golpe en la cabeza y lesiones internas.

El agresor se había escapado del lugar a pie, dejando su auto abandonado a pocos metros del lugar del crimen. Sin embargo, gracias a un rápido operativo cerrojo en la zona, los policías lograron capturar al presunto asesino a pocas cuadras, quedando imputado por "homicidio simple".