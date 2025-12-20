La madre del nene asesinado en Lomas de Zamora: "Creo que buscarán dilatar el juicio"

A raíz de la demora de las pericias psiquiátricas al detenido, Natalia Ciak , la madre del Joaquín Ruffo , nene asesinado por su padre en Lomas de Zamora , cuestionó la supuesta estrategia de la defensa del acusado para "dilatar" el desarrollo de la investigación.

"Creo que buscarán dilatar el juicio. Es una idea o postura, de pedir un peritaje para alguien que declaró que hizo lo hizo, estando cociente", señaló la mujer, en diálogo con La Unión .

Se trata de un informe pericial clave para determinar si el autor del filicidio , era consciente de sus actos, o por el contrario, será considerado inimputable.

Una vez finalizada esa etapa, la fiscalía deberá pedir el cierre de la investigación y se definirá si Ruffo será llevado a juicio, o si será considerado inimputable. En ese caso, será internado en un instituto psiquiátrico.

El nene asesinado y su papá.

El padre del nene asesinado está detenido

El hombre acusado de asesinar a su hijo está detenido en la Unidad Penitenciaria N°34 de Melchor Romero, donde se encuentran los internos con problemas de salud mental. Tras el crimen, estuvo internado en el Hospital Gandulfo, donde llegó gravemente heridos, por lesiones que se provocó el mismo con un cuchillo con el que intentó quitarse la vida.

Cabe destacar que Ruffo y Ciak, estaban en pleno proceso de separación. Desde un principio se sospechó que el filicidio fue por una venganza. Una supuesta confesión en el Gandulfo refuerza esa teoría: "Lo maté mandarle un mensaje a la mamá".

Pese a que se negó a declarar ante la fiscal Fabiola Juanatey, y aunque no se dio de manera formal, su testimonio habría sido incorporado a la causa, a cargo de la UFI 2 de Lomas de Zamora.

Por medio de la autopsia, los forenses determinaron que el nene de 8 años murió a causa de una "asfixia". Días atrás, en una entrevista, su madre dio a conocer que el asesino lo hizo con una almohada, versión que fue corroborada por las autoridades.