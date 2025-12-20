Mariano Martínez reversionó "Yo sé", el hit de la serie Son Amores

El actor Mariano Martínez volvió a sorprender al público al reversionar “Yo Sé” , la canción que marcó a toda una generación y que quedó asociada para siempre a la serie Son Amores, cuando interpretaba al “Rey Sol Marquesi”, en su fugaz paso por el mundo de la música.

La nueva versión llegó de la mano del cantante uruguayo El Reja, quien lanzó “Yo Sé” como su apuesta fuerte en la música para la temporada. Con un ritmo más bailable y una impronta festiva, la canción se aleja del formato original sin perder su esencia.

Horror. Hallan muertos al director de cine Rob Reiner y su esposa: sospechan de su hijo

El lanzamiento estuvo acompañado por un videoclip que potenció aún más la repercusión, ya que en las imágenes, Mariano Martínez aparece bailando y cantando parte del tema, en un gesto que funcionó como guiño directo a los fans de Son Amores y, al mismo tiempo, como una presentación formal de esta reversión para un nuevo público.

Desde sus redes sociales, “El Reja” celebró el estreno con entusiasmo y dejó en claro la intención del proyecto es convertir la canción en un himno del verano: “Que se pudra todo. Ya salió. Yo sé. Rey sol, oficialmente empezó el verano".

La respuesta en redes sociales fue inmediata, cuando miles de comentarios celebraron el regreso de “Yo Sé”, destacando la química entre ambos artistas y el impacto emocional que genera volver a escuchar una canción tan ligada a la famosa serie.

image Mariano Martínez en la serie Son Amores.

El personaje de Marino Martínez lanzó su propio CD de música, gracias a la compañía Warner Music. Contenía 12 temas y fue lanzado al mercado en junio de 2003, y el tema más conocido se llamó "Yo sé".

La serie fue un furor en El Trece entre 2002 y 2003 protagonizada por Miguel Ángel Rodríguez, Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Florencia Bertotti, con el contrapunto de un tío solterón y rígido con sus tres revoltosos sobrinos.