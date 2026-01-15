Emprendedores se reúnen en Temperley con una nueva feria en la Plaza Colón

La Plaza Colón de Temperley será el punto de encuentro para los emprendedores y los vecinos.

Como cada fin de semana, el colectivo Temperley Tiene Memoria pone a disposición de los emprendedores y de los vecinos una feria familiar que busca, además de darles a los artesanos la posibilidad de crecer, crear comunidad a través de los lazos humanos. La próxima edición se hará este domingo 18 de enero en la Plaza Colón, con entrada gratuita.

La feria de emprendedores comenzará a partir de las 16 y se extenderá hasta aproximadamente las 21. Los puestos estarán a disposición de los asistentes en el espacio público que se encuentra situado en la intersección de las calles Álzaga y José Martí.

Talento. Un trío de jazz de Temperley ganó un premio internacional y hará una gira por Europa y China

Durante el transcurso de la jornada, los vecinos van a poder recorrer una gran variedad de stands que serán atendidos por los propios artesanos locales, quienes buscan dar a conocer sus emprendimientos y, además, generar un ingreso económico a través de las ventas de sus artículos.

Indumentaria para niños, adolescentes y adultos, accesorios, sahumerios, bijouterie, decoración, artículos de librería, gastronomía, plantas y juguetes son algunos de los stands que habrá a disposición. “Esperamos a los vecinos para que aprovechen muchas ofertas, promociones y descuentos”, anticiparon desde la organización.

Esperamos a los vecinos para que aprovechen muchas ofertas, promociones y descuentos Esperamos a los vecinos para que aprovechen muchas ofertas, promociones y descuentos

Con el paso del tiempo, la feria de emprendedores de la Plaza Colón ganó una mayor popularidad en la zona. Además de comprar artesanías, los vecinos también aprovechan cada edición para fomentar relaciones humanas cara a cara, dejando de lado la tecnología: esta iniciativa del colectivo Temperley Tiene Memoria busca que los propios protagonistas del barrio se conozcan, fomentando así una comunidad más empática.

Además de comprar artesanías, los vecinos también aprovechan cada edición para fomentar relaciones humanas cara a cara, dejando de lado la tecnología: esta iniciativa del colectivo Temperley Tiene Memoria busca que los propios protagonistas del barrio se conozcan, fomentando así una comunidad más empática.

Rodríguez indicó que las ferias todavía cuentan con cupos a disposición para que los artesanos de Lomas (que sean de distintos rubros) que así lo deseen puedan ser parte de alguna de las próximas ediciones. Los interesados tendrán que comunicarse con el colectivo Temperley Tiene Memoria mediante un mensaje directo al Instagram o al Facebook.