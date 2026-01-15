jueves 15 de enero de 2026
15 de enero de 2026
Este domingo.

Emprendedores se reúnen en Temperley con una nueva feria en la Plaza Colón

Vecinos y artesanos locales se reunirán en otra edición de la feria organizada por Temperley Tiene Memoria, con propuestas para toda la familia.

La Plaza Colón de Temperley será el punto de encuentro para los emprendedores y los vecinos.

Como cada fin de semana, el colectivo Temperley Tiene Memoria pone a disposición de los emprendedores y de los vecinos una feria familiar que busca, además de darles a los artesanos la posibilidad de crecer, crear comunidad a través de los lazos humanos. La próxima edición se hará este domingo 18 de enero en la Plaza Colón, con entrada gratuita.

La feria de emprendedores comenzará a partir de las 16 y se extenderá hasta aproximadamente las 21. Los puestos estarán a disposición de los asistentes en el espacio público que se encuentra situado en la intersección de las calles Álzaga y José Martí.

Una propuesta familiar que sigue creciendo en Temperley

Durante el transcurso de la jornada, los vecinos van a poder recorrer una gran variedad de stands que serán atendidos por los propios artesanos locales, quienes buscan dar a conocer sus emprendimientos y, además, generar un ingreso económico a través de las ventas de sus artículos.

Decenas de emprendedores estarán presentes en la Plaza Colón de Temperley.

Indumentaria para niños, adolescentes y adultos, accesorios, sahumerios, bijouterie, decoración, artículos de librería, gastronomía, plantas y juguetes son algunos de los stands que habrá a disposición. “Esperamos a los vecinos para que aprovechen muchas ofertas, promociones y descuentos”, anticiparon desde la organización.

Con el paso del tiempo, la feria de emprendedores de la Plaza Colón ganó una mayor popularidad en la zona. Además de comprar artesanías, los vecinos también aprovechan cada edición para fomentar relaciones humanas cara a cara, dejando de lado la tecnología: esta iniciativa del colectivo Temperley Tiene Memoria busca que los propios protagonistas del barrio se conozcan, fomentando así una comunidad más empática.

Rodríguez indicó que las ferias todavía cuentan con cupos a disposición para que los artesanos de Lomas (que sean de distintos rubros) que así lo deseen puedan ser parte de alguna de las próximas ediciones. Los interesados tendrán que comunicarse con el colectivo Temperley Tiene Memoria mediante un mensaje directo al Instagram o al Facebook.

