Pedido solidario por Ciro, el pequeño guerrero de Banfield que lucha contra la Talasemia Mayor

Ciro Lemus , un niño de Banfield que padece Talasemia Mayor , necesita donantes de sangre para continuar con su tratamiento para una enfermedad genética que le impide producir glóbulos rojos saludables. Silvia, su mamá, lanzó el pedido a través de las redes sociales con el objetivo de que los vecinos se acerquen voluntariamente al Hospital Elizalde para colaborar con la causa.

Mediante una publicación en su Facebook, Silvia explicó que necesita voluntarios que se presenten en el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna) para donar sangre a nombre de Ciro Lemus. Los dadores pueden ser de cualquier tipo y factor ya que es para reponer la sangre de reposición que se encuentra en el sector de Hemoterapia.

inolvidable La emoción de un nene con Talasemia Mayor al entrar a la cancha de Banfield

Los dadores pueden ser de cualquier tipo y factor ya que es para reponer la sangre de reposición que se encuentra en el sector de Hemoterapia.

Algunos de los requisitos más importantes a tener en cuenta por parte de los voluntarios es gozar de buena salud, tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, haber pasado ocho semanas de la última donación y seis meses del último tatuaje, piercing o acupuntura, entre otros. Quienes cumplan con estos requerimientos pueden presentarse de lunes a viernes de 8 a 12 en la Avenida Montes de Oca 40 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

615399596_122107383879190296_9160261866918850902_n Los requisitos para ayudar a Ciro Lemus.

“Debido a su enfermedad crónica, Ciro necesita transfusiones de manera periódica y cada vez voy a necesitar más donantes. Cada tres o cuatro meses me piden desde el hospital. El que pueda ir, se lo voy a agradecer infinitamente porque, con ese gesto, le están dando vida a mi único hijo”, señaló Silvia, con profunda emoción.

Debido a su enfermedad crónica, Ciro necesita transfusiones de manera periódica y cada vez voy a necesitar más donantes. Cada tres o cuatro meses me piden desde el hospital. El que pueda ir, se lo voy a agradecer infinitamente porque, con ese gesto, le están dando vida a mi único hijo Debido a su enfermedad crónica, Ciro necesita transfusiones de manera periódica y cada vez voy a necesitar más donantes. Cada tres o cuatro meses me piden desde el hospital. El que pueda ir, se lo voy a agradecer infinitamente porque, con ese gesto, le están dando vida a mi único hijo

Ciro, el guerrero banfileño con ganas de vivir

Con apenas cuatro meses de vida, Ciro fue diagnosticado con Talasemia Mayor Mortal, una enfermedad hereditaria que afecta a sus glóbulos rojos (catalogada como la forma más severa de la anemia). A partir de ese momento y por el resto de su vida, el niño debe vivir a base de transfusiones de sangre, las cuales necesita realizarse cada dos semanas, sumado a los medicamentos que controlan sus glóbulos rojos y el exceso de hierro que producen las transfusiones.

456a581e-29b4-46f9-bfbe-bac61a49be5b El niño oriundo de Banfield recibe transfusiones de manera periódica.

La enfermedad de Ciro causó un gran impacto en su vida, pero también en la de su madre: Silvia se encarga en solitario de cuidar permanentemente de su hijo, lo cual le dificulta enormemente la posibilidad de trabajar con normalidad. “No logro obtener estabilidad laboral debido a los compromisos con mi hijo y eso me entristece. Me encantaría conseguirla para darle a Ciro todo lo que se merece”, admitió.

No logro obtener estabilidad laboral debido a los compromisos con mi hijo y eso me entristece. Me encantaría conseguirla para darle a Ciro todo lo que se merece No logro obtener estabilidad laboral debido a los compromisos con mi hijo y eso me entristece. Me encantaría conseguirla para darle a Ciro todo lo que se merece

Silvia continúa en la búsqueda laboral para solventar todos los gastos del tratamiento de Ciro y se postuló para cualquier puesto: en caso de alguna vacante o posibilidad de trabajo se pueden comunicar con ella a través de un mensaje directo en su Facebook personal.