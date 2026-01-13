El Hospital Gandulfo de Lomas pide donantes de sangre: en verano, la cifra cae al 50%

Los vecinos de Lomas se pueden acercar a donar sangre voluntariamente los lunes, miércoles y viernes.

Cada verano, la cifra de donantes de sangre en Lomas cae abruptamente: de enero a marzo hay aproximadamente un 50% menos de voluntarios que se acercan por sus medios al banco de sangre. Debido a este inconveniente, que no es propio de nuestra ciudad, el Hospital Gandulfo lanzó una campaña para concientizar a los vecinos sobre la importancia de ser donantes para salvar vidas.

Dalila González , voluntaria del área de Hematología y encargada de brindar los turnos para las donaciones de sangre, dialogó con este medio y explicó que el hábito de donar sangre de manera voluntaria escasea prácticamente todo el año, pero durante los meses de enero y febrero se nota aún más .

“Todos los hospitales están pidiendo donantes porque se encuentran en la misma condición. Siempre hay accidentes, operaciones o pacientes oncológicos, por eso es importantísimo que la gente se acerque a donar sangre voluntariamente ya que ese gesto puede salvar vidas”, señaló González. En el caso del Hospital Gandulfo, el Servicio de Hemoterapia extendió el horario y ahora atiende los lunes, miércoles y viernes de 7.30 a 11.

Según la propia experiencia de Dalila en el Hospital Gandulfo y también en otros centros de salud con los cuales tiene contacto cotidiano, el número de dadores desde enero hasta marzo baja, por lo menos, un 50 por ciento. “Casi que no hay donantes voluntarios, la gran mayoría es de reposición. Ojalá cambiemos como sociedad”, pidió.

“El banco de sangre del hospital necesita tu ayuda para dar respuesta a quienes lo necesitan”, exclama un posteo en las redes sociales del Hospital Gandulfo, dejando en claro la importancia de ser donante voluntario, ya que por cada dador se pueden salvar hasta cuatro vidas.

Los vecinos interesados en ser donantes voluntarios pueden acercarse directamente al Hospital Gandulfo (Cevallos 21) y serán atendidos por orden de llegada. Para conocer los requisitos hay que enviar un mensaje de WhatsApp al 1158925328, de lunes a viernes de 8 a 16.