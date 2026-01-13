martes 13 de enero de 2026
Escribinos
13 de enero de 2026
Donar salva vidas.

El Hospital Gandulfo de Lomas pide donantes de sangre: en verano, la cifra cae al 50%

El Hospital Gandulfo de Lomas lanzó una campaña para concientizar a los vecinos sobre la importancia de convertirse en dadores voluntarios.

Diariolaunion | Damián Grassi
Por Damián Grassi
Los vecinos de Lomas se pueden acercar a donar sangre voluntariamente los lunes, miércoles y viernes.

Los vecinos de Lomas se pueden acercar a donar sangre voluntariamente los lunes, miércoles y viernes.

Cada verano, la cifra de donantes de sangre en Lomas cae abruptamente: de enero a marzo hay aproximadamente un 50% menos de voluntarios que se acercan por sus medios al banco de sangre. Debido a este inconveniente, que no es propio de nuestra ciudad, el Hospital Gandulfo lanzó una campaña para concientizar a los vecinos sobre la importancia de ser donantes para salvar vidas.

Dalila González, voluntaria del área de Hematología y encargada de brindar los turnos para las donaciones de sangre, dialogó con este medio y explicó que el hábito de donar sangre de manera voluntaria escasea prácticamente todo el año, pero durante los meses de enero y febrero se nota aún más.

Lee además
Homenajearon a dos médicos del Hospital Gandulfo desaparecidos en Dictadura.
Memoria, verdad y justicia.

Homenajearon a dos médicos del Hospital Gandulfo desaparecidos en dictadura
La historia de los médicos del Hospital Gandulfo desaparecidos por la Dictadura
Memoria, verdad, justicia.

La historia de los médicos del Gandulfo desaparecidos por la Dictadura

Los vecinos de Lomas pueden salvar vidas con un pequeño gesto

“Todos los hospitales están pidiendo donantes porque se encuentran en la misma condición. Siempre hay accidentes, operaciones o pacientes oncológicos, por eso es importantísimo que la gente se acerque a donar sangre voluntariamente ya que ese gesto puede salvar vidas”, señaló González. En el caso del Hospital Gandulfo, el Servicio de Hemoterapia extendió el horario y ahora atiende los lunes, miércoles y viernes de 7.30 a 11.

Todos los hospitales están pidiendo donantes porque se encuentran en la misma condición. Siempre hay accidentes, operaciones o pacientes oncológicos, por eso es importantísimo que la gente se acerque a donar sangre voluntariamente ya que ese gesto puede salvar vidas Todos los hospitales están pidiendo donantes porque se encuentran en la misma condición. Siempre hay accidentes, operaciones o pacientes oncológicos, por eso es importantísimo que la gente se acerque a donar sangre voluntariamente ya que ese gesto puede salvar vidas

Según la propia experiencia de Dalila en el Hospital Gandulfo y también en otros centros de salud con los cuales tiene contacto cotidiano, el número de dadores desde enero hasta marzo baja, por lo menos, un 50 por ciento. “Casi que no hay donantes voluntarios, la gran mayoría es de reposición. Ojalá cambiemos como sociedad”, pidió.

484442-t
El Hospital Gandulfo necesita de la colaboración de los vecinos de Lomas para abastecer su banco de sangre.

El Hospital Gandulfo necesita de la colaboración de los vecinos de Lomas para abastecer su banco de sangre.

“El banco de sangre del hospital necesita tu ayuda para dar respuesta a quienes lo necesitan”, exclama un posteo en las redes sociales del Hospital Gandulfo, dejando en claro la importancia de ser donante voluntario, ya que por cada dador se pueden salvar hasta cuatro vidas.

El banco de sangre del hospital necesita tu ayuda para dar respuesta a quienes lo necesitan El banco de sangre del hospital necesita tu ayuda para dar respuesta a quienes lo necesitan

Los vecinos interesados en ser donantes voluntarios pueden acercarse directamente al Hospital Gandulfo (Cevallos 21) y serán atendidos por orden de llegada. Para conocer los requisitos hay que enviar un mensaje de WhatsApp al 1158925328, de lunes a viernes de 8 a 16.

Temas
Seguí leyendo

Homenajearon a dos médicos del Hospital Gandulfo desaparecidos en dictadura

La historia de los médicos del Gandulfo desaparecidos por la Dictadura

Nació el primer bebé del año en el Gandulfo: Shaila llegó para agrandar la familia

Vocación y compromiso en Lomas: la historia de Marcelo Petillo en Defensa Civil

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
banfield: una vecina debera pagar $12 millones por hostigar y amenazar a una familia
Sentencia.

Banfield: una vecina deberá pagar $12 millones por hostigar y amenazar a una familia

Las más leídas

Te Puede Interesar

 Samurái y el Viaje del Cóndor sale a escena en Llavallol. 
Recomendado.

La Casa Carlos Fuentealba presenta "Samurái y el Viaje del Cóndor"

Por  Edgardo Solano