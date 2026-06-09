Dónde puede verse "Playa de lobos", la nueva película con Guillermo Francella

“Playa de lobos”, la película en clave de comedia de suspenso protagonizada por Guillermo Francella y por el actor español Dani Rovira , ya está disponible en el catálogo de Disney + . Esta producción internacional fue dirigida por el realizador Javier Veiga.

La propuesta, que combina humor, misterio y una creciente tensión psicológica, se estrenó con gran éxito en los cines argentinos a fines de febrero de este año.

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“Playa de lobos” sigue a Manu, quien trabaja en un chiringuito de playa, y a Klaus, un turista que no se quiere levantar de la última tumbona que falta por recoger.

Aparentemente, parece solo el encuentro casual de dos tipos totalmente opuestos y condenados a no entenderse. Pero Manu empieza a sospechar que Klaus no está en esa playa por casualidad, ni es quien decía ser. La tensión va subiendo entre ellos, hasta que Klaus le hace a Manu una desconcertante y perturbadora propuesta.

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La película “Playa de lobos” es una producción de Pampa Films, Gloriamundi, Medio Limón, Zebra, Epos Cine con el apoyo de RTVE.

Escrita y dirigida por Javier Veiga, el film tiene a Pablo E. Bossi, Cabe Bossi, Pol Bossi, Maximiliano Lasansky, Marta Hazas, Sara Fernández-Velasco, José Velasco y Javier Veiga como productores.