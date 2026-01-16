viernes 16 de enero de 2026
Escribinos
16 de enero de 2026
Luz, cámara, acción.

"Homo Argentum", con Guillermo Francella, se estrena en Disney

La exitosa película protagonizada por Guillermo Francella se suma al catálogo de Disney después de su arrollador paso por las salas de cine.

Guillermo Francella en uno de los personajes de Homo Argentum.
Guillermo Francella en uno de los personajes de "Homo Argentum".

La película dirigida por la dupla de Mariano Cohn y Gastón Duprat fue un furor en América Latina y luego de pasar por los cines de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador y Paraguay llega al streaming.

Lee además
cuando sera el regreso de guillermo francella al teatro
Lo que vendrá.

Cuándo será el regreso de Guillermo Francella al teatro
Uma Thurman, en acción. 
Luz, cámara, acción.

"Kill Bill, tal como la concibió Quentin Tarantino, regresa a los cines
Embed

Guillermo Francella interpreta ¡16 personajes!

En la película se destaca por su particular e innovadora estructura, al estar compuesto por 16 mini películas que van de 1 a 12 minutos, todas protagonizadas por Guillermo Francella en una variedad de roles sorprendentes.

Cada viñeta es una historia autónoma, pero la combinación de todas ellas construye una profunda reflexión sobre la realidad actual en tono de comedia y una incisiva crítica social.

“Homo Argentum” retrata, con ingenio y autocrítica, temas como el oportunismo, la doble moral, el consumismo, el fanatismo futbolero y la cultura del “arte de hacerse el boludo”.

G5wfUnUW8AAM80C

"Homo Argentum", con Guillermo Francella, en Disney.

Cada episodio se inspira en costumbres y actitudes cotidianas, invitando a la risa tanto como a la reflexión, y confirmando el poder del cine para desnudar con humor las complejidades de la identidad colectiva.

La idea de la realización de la película surgió de Guillermo Francella, que declaró su admiración por el cine italiano del neorrealismo, que al actor le pareció que representaba muy bien el “gen italiano”, sobre todo la película I mostri (1963) de Dino Risi.

Temas
Seguí leyendo

Cuándo será el regreso de Guillermo Francella al teatro

"Kill Bill, tal como la concibió Quentin Tarantino, regresa a los cines

El Trece presenta todas las temporadas de El Encargado con Francella

La terrible reacción de Moria al casamiento de Lali y Pedro Rosemblat

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La Tropicó, en Lomas de Zamora. 
Recomendados.

Finde en Lomas: teatro, humor y mucha música en vivo

Las más leídas

Te Puede Interesar

La AFA tomó una importante decisión para los torneos del ascenso.
Cambios de último momento.

La postura de la AFA con la televisación del ascenso y el cambio de fecha para el inicio de los torneos