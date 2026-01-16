"Homo Argentum", con Guillermo Francella, se estrena en Disney

“Homo Argentum”, la exitosa y taquillera película protagonizada por Guillermo Francella , que logró una convocatoria masiva en los cines de la Argentina y del exterior, alcanzando casi los 2 millones de espectadores, se estrena este viernes en la plataforma Disney .

La película dirigida por la dupla de Mariano Cohn y Gastón Duprat fue un furor en América Latina y luego de pasar por los cines de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador y Paragua y llega al streaming.

Lo que vendrá. Cuándo será el regreso de Guillermo Francella al teatro

En la película se destaca por su particular e innovadora estructura, al estar compuesto por 16 mini películas que van de 1 a 12 minutos, todas protagonizadas por Guillermo Francella en una variedad de roles sorprendentes.

Cada viñeta es una historia autónoma, pero la combinación de todas ellas construye una profunda reflexión sobre la realidad actual en tono de comedia y una incisiva crítica social.

“Homo Argentum” retrata, con ingenio y autocrítica, temas como el oportunismo, la doble moral, el consumismo, el fanatismo futbolero y la cultura del “arte de hacerse el boludo”.

G5wfUnUW8AAM80C "Homo Argentum", con Guillermo Francella, en Disney.

Cada episodio se inspira en costumbres y actitudes cotidianas, invitando a la risa tanto como a la reflexión, y confirmando el poder del cine para desnudar con humor las complejidades de la identidad colectiva.

La idea de la realización de la película surgió de Guillermo Francella, que declaró su admiración por el cine italiano del neorrealismo, que al actor le pareció que representaba muy bien el “gen italiano”, sobre todo la película I mostri (1963) de Dino Risi.