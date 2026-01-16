El lapidario cruce entre Yanina Latorre y Martín Migueles

Yanina Latorre acusó al empresario Martín Migueles , quien vive idas y vueltas en su mediático romance con Wanda Nara , al señalarlo como un “padre abandónico” y, ante esto, el empresario salió rápidamente al cruce de estas versiones en las redes sociales.

Yanina Latorre afirmó en sus historias de Instagram que Martín Migueles dejó a su ex pareja en diciembre de 2019, mientras ella estaba embarazada de 4 meses y que, aparentemente, él la habría abandonado de un día para el otro por otra mujer y dejándola "en la calle".

Además, expuso la batalla legal por una causa de alimentos que tendría con la mujer, aludiendo que durante mucho tiempo le pasó montos muy por debajo de los estipulados.

En este contexto, Martín Migueles le respondió a Yanina Latorre con un comunicado en las redes sociales asegurando que no es un "padre abandónico" y que jamás fue deudor alimentario. En su versión reclama que él y su familia intentaron formar un vínculo con el menor, pero que la madre se oponía a ello.

“Desconozco los motivos de personas mal intencionadas o despechadas que salen simultáneamente ensañadas a contar barbaridades y mentiras sobre mi persona. Salgo a aclarar esto, sabiendo que las únicas personas que me importan saben la realidad y quién soy”, comenzó.

image El descargo de Martín Migueles contra Yanina Latorre.

“No soy un papá abandónico, es lo primero que quiero aclarar. A los 21 años fui papá y, aun a esa edad, tomé con mucha responsabilidad y amor mi paternidad. Es falso que no paso alimentos, jamás fui deudor alimentario. Se puede comprobar online. Me separé de la mamá por situaciones que no perdono, pero ni así dejé de darle mi apellido y todo lo necesario”, sentenció.

“Hemos intentado con mi familia conocer a mi hijo y jamás contestaron los mensajes, ni de mi hija, madre, padre y hermanas; menos los míos. Hemos pedido una foto y jamás la pasaron”, sumó.

image Martín Migueles contra Yanina Latorre.

Martín Migueles llevará a la Justicia a Yanina Latorre

Y la pareja de Wanda Nara reveló estar pasando un difícil momento en su vida privada, al punto de llevar a la Justicia a Yanina Latorre: “Decidimos ir a la Justicia y ahí estamos, esperando la mediación con toda mi familia. Tengo a mi papá enfermo grave, ¿podrán pasarnos una foto? Gracias”.

Y cerró: “Soy un papá que jamás se retrasó ni 15 minutos en pagar alimentos, prepaga y todo lo que necesitaban. Vuelvo a repetir: jamás me atendieron el teléfono. Años intentando una vinculación y las pruebas están en la Justicia, ya falta menos”.