Cómo es por dentro el chalet con sello banfileño que se vende frente al Obelisco

"El Chalecito" es de estilo Normando y está ubicado en el décimo piso del edificio, frente al Obelisco.

La familia de Rafael Díaz, creador banfileño del "chalecito" de la mueblería Díaz, decidió poner a la venta el edificio y el chalet, construcciones históricas que tuvieron lugar antes de la construcción del Obelisco e, incluso, antes de la pavimentación de la 9 de Julio. Pura historia.

Rafael vino de España en 1886 y desde su llegada a Argentina se dedicó al negocio de la tela durante varios años. Pero en 1915 se cansó y se fue a trabajar con un familiar a una mueblería chiquita de Banfield. Cuando se da cuenta que ese trabajo le gustaba, se fue a trabajar a un local más grande, donde triplicó la venta en un año.

Eso fue el puntapié inicial para poner su primera mueblería. Con el tiempo, ya fue por una más grande, ubicada en la que hoy es la calle Sarmiento 1117. Después, compró el edificio de Sarmiento 1113, donde construyó el chalet. Es que era tan fanático del trabajo que construyó ese espacio para poder dormir la siesta y seguir trabajando.

El edificio y el chalet pasaron a ser el showroom más grande de Sudamérica, donde cada piso tenía una especialidad: en el primero sillas, en el segundo camas, y así.

Una vista privilegiada de la 9 de julio y el Obelisco "El Chalecito" es de estilo Normando y está ubicado en el décimo piso del edificio. Tiene aproximadamente 200 metros cuadrados de superficie cubierta y una terraza de 245 metros cuadrados, con una de las mejores vistas al centro de la Ciudad de Buenos Aires. Junto con el edificio (con más de 10 mil metros cuadrados constuidos) sobre el cual está construido cuesta US$8 millones. Declarado en 2014 como patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires (en la categoría “Sitios o Lugares Históricos”, bajo el marco de la Ley 1227), el chalet no puede ser modificado sin previa intervención de la Secretaría de Cultura. Las fotos del chalet del comerciante de Banfield image De Banfield a la terraza de un edificio que hoy es emblemático. image De Banfield a la terraza de un edificio que hoy es emblemático. image De Banfield a la terraza de un edificio que hoy es emblemático. image De Banfield a la terraza de un edificio que hoy es emblemático. image Una vista privilegiada. image De Banfield a la terraza de un edificio que hoy es emblemático.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Obelisco

Banfield