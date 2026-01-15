jueves 15 de enero de 2026
15 de enero de 2026
Patrimonio cultural.

Cómo es por dentro el chalet con sello banfileño que se vende frente al Obelisco

Rafael Díaz comenzó trabajando en una mueblería de Banfield y luego se fue a la Ciudad. Se construyó un chalet en la terraza del edificio para dormir la siesta y seguir trabajando.

El Chalecito es de estilo Normando y está ubicado en el décimo piso del edificio, frente al Obelisco.

"El Chalecito" es de estilo Normando y está ubicado en el décimo piso del edificio, frente al Obelisco.

Rafael vino de España en 1886 y desde su llegada a Argentina se dedicó al negocio de la tela durante varios años. Pero en 1915 se cansó y se fue a trabajar con un familiar a una mueblería chiquita de Banfield. Cuando se da cuenta que ese trabajo le gustaba, se fue a trabajar a un local más grande, donde triplicó la venta en un año.

En el edificio funcionó la famosa mueblería de Rafael Díaz, quien también construyó el chalet para evitar el viaje desde Banfield a Capital.
Data de 1927.

Eso fue el puntapié inicial para poner su primera mueblería. Con el tiempo, ya fue por una más grande, ubicada en la que hoy es la calle Sarmiento 1117. Después, compró el edificio de Sarmiento 1113, donde construyó el chalet. Es que era tan fanático del trabajo que construyó ese espacio para poder dormir la siesta y seguir trabajando.

El edificio y el chalet pasaron a ser el showroom más grande de Sudamérica, donde cada piso tenía una especialidad: en el primero sillas, en el segundo camas, y así.

Una vista privilegiada de la 9 de julio y el Obelisco

"El Chalecito" es de estilo Normando y está ubicado en el décimo piso del edificio. Tiene aproximadamente 200 metros cuadrados de superficie cubierta y una terraza de 245 metros cuadrados, con una de las mejores vistas al centro de la Ciudad de Buenos Aires. Junto con el edificio (con más de 10 mil metros cuadrados constuidos) sobre el cual está construido cuesta US$8 millones.

Declarado en 2014 como patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires (en la categoría “Sitios o Lugares Históricos”, bajo el marco de la Ley 1227), el chalet no puede ser modificado sin previa intervención de la Secretaría de Cultura.

Las fotos del chalet del comerciante de Banfield

image
De Banfield a la terraza de un edificio que hoy es emblemático.

De Banfield a la terraza de un edificio que hoy es emblemático.

image
De Banfield a la terraza de un edificio que hoy es emblemático.

De Banfield a la terraza de un edificio que hoy es emblemático.

image
De Banfield a la terraza de un edificio que hoy es emblemático.

De Banfield a la terraza de un edificio que hoy es emblemático.

image
De Banfield a la terraza de un edificio que hoy es emblemático.

De Banfield a la terraza de un edificio que hoy es emblemático.

image
Una vista privilegiada.

Una vista privilegiada.

image
De Banfield a la terraza de un edificio que hoy es emblemático.

De Banfield a la terraza de un edificio que hoy es emblemático.

