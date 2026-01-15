Apagón en el AMBA: más de 900 mil usuarios afectados

En una jornada donde la sensación térmica superó los 36°, más de 840 mil usuarios de Edenor se vieron afectados por un apagón en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano,. Por su parte , Edesur también cuenta con más de 54 mil usuarios sin servicio.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, hasta el momento se vieron perjudicados usuarios de los barrios porteños de Colegiales, parte de Caballito, Recoleta, Belgrano, Once, Paternal, Villa del Parque, Balvanera y Villa Urquiza.

Insólito. En plena ola de cortes de luz, el Gobierno confirma un aumento de Edesur

En la zona norte de la provincia de Buenos Aires, se generaron reclamos desde Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre. Mientras que en el oeste hubo interrupciones del servicio en Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares.

En Lomas de Zamora , todavía quedan más de 8 mil usuarios sin luz: 140 en Banfield, 7560 en Temperley y 862 en zona a las que Edesur llama rurales. En todos los casos, la web anuncia que el suministro volverá mañana viernes.

El transporte, complicado en el AMBA

La línea D de subte permaneció con servicio interrumpido, mientras que la H presentó demoras, ambas por falta de suministro eléctrico. Actualmente, los dos recorridos cuentan con servicio normalizado.

“Salieron de servicio las cuatro líneas de 220 KV Morón-Rodríguez de Edenor y se perdieron 3.000 MW aproximadamente”, indicaron a este medio fuentes de la Secretaría de Energía. Además, se supo que el suministro comenzó a normalizarse.

Por la falta de energía, el funcionamiento de los trenes también se vio afectado, por tanto, la línea Mitre interrumpió los ramales de José León Suárez y Bartolomé Mitre, mientras que el Tren de la Costa se encuentra con servicio totalmente interrumpido.

Por su parte, las formaciones de la línea San Martín circulan con demoras y el Sarmiento mantuvo su frecuencia habitual sin inconvenientes.