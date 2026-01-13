Este martes, el Indec da a conocer la inflación de diciembre: qué dicen las principales consultoras

El Indec dará el dato oficial este martes a las 16.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre. Se estima que la inflación volvería a ubicarse por encima del 2%, terminando 2025 en torno al 31% y siendo al cifra más baja desde 2017.

De esta manera, el índice inflacionario habría terminado el año bajando más de 80 puntos porcentuales respecto al registro de 2024, cuando finalizó en 117,8%; y alcanzaría el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017) al ubicarse apenas por encima del 30%, según estiman los analistas privados relevados por la Agencia Noticias Argentinas.

Entre las principales consultoras prevén una inflación en torno al 2,5% y 2,6%:

El Relevamiento de Expectativas de Mercado que elabora el Banco Central (BCRA) arrojó una leve baja de la inflación de diciembre y la ubicó en torno al 2,3%.

Este número representó una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo. Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) reportaron también una inflación de 2,4% mensual para diciembre (+0,1 p.p. con relación al REM anterior).

El dato oficial se difundirá este martes a las 16.