Por la crisis, la industria y la construcción cerraron noviembre con números negativos

Los productos textiles cayeron un 36,7% en medio de la crisis de consumo.

image Con respecto al primero, en la era de Javier Milei cayó casi 9% en la medición interanual, reflejando la tendencia en caída consolidada; para el segundo indicador, es la segunda vez que cierra en terreno negativo, tras haber caído 4,7% contra noviembre de 2024.

Tanto la producción fabril como la construcción se enfriaron en el penúltimo mes de 2025. Ambos indicadores mostraron resultados desfavorables para el fin de año.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas en base a los informes que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( Indec ), el sector industrial registró su quinto mes consecutivo en caída, mientras que la construcción obtuvo su segundo mes en el año con un resultado poco alentador.

En noviembre, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una caída de 8,7% respecto a igual mes de 2024. Comparado con octubre, el IPI manufacturero cayó 0,6%.

Sin embargo, los meses que sí cerró en alza (desde enero hasta junio) parecen haber tenido más influencia al momento de medir el acumulado del año: subió 2% respecto a igual período de 2024.

Con esta nueva caída, registra el quinto mes del año consecutivo en caída: julio (-0,8%), agosto (-4,3%), septiembre (-0,5%), octubre (-2,8%) y noviembre (-8,7%).

Los sectores que más cayeron fueron:

Prendas de vestir, cuero y calzado: -17,6%.

Maquinaria y equipo: -17,9%.

Productos de metal: -18,6%.

Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes: -23%.

Productos textiles: -36,7%.

La construcción, en crisis: vuelve a caer por segunda vez en el año

En cuanto al indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), volvió a registrar un mal desempeño como ya había sucedido en enero (-1,4%).

En particular, cayó 4,7% interanual y 4,1% mensual. En el período enero-noviembre mostró un aumento del 6,6%, explicado por el buen desempeño que sostuvo durante el resto de los meses.

Con relación a igual mes del 2024, cinco de los trece insumos para la construcción subieron en noviembre: artículos sanitarios de cerámica, hormigón elaborado, asfalto, hierro redondo y aceros para la construcción y resto.

Mientras que cemento portland, mosaicos graníticos y calcáreos, pinturas para construcción, cales, placas de yeso, pisos y revestimientos cerámicos, yeso y ladrillos huecos cayeron en la medición interanual.

image El sector de la construcción volvió a caer en la era de Javier Milei.

Expectativas desfavorables para el período diciembre-febrero

Los resultados obtenidos por la encuesta cualitativa de la construcción -realizada a grandes empresas del sector- reflejan expectativas desfavorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período diciembre 2025-febrero 2026.